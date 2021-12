EVVIVA, ABBIAMO UNA SCUSA IN PIU': IL VIAGRA POTREBBE RIDURRE IL RISCHIO DI SVILUPPARE L'ALZHEIMER - UNO STUDIO, PUBBLICATO SU "NATURE AGING", HA ANALIZZATO I DATI SU 7,2 MILIONI DI STATUNITENSI E HA SCOPERTO CHE CHI ASSUMEVA REGOLARMENTE LA PILLOLA BLU MOSTRAVA UNA PROBABILITA' INFERIORE DEL 69% DI UNA DIAGNOSI SI ALZHEIMER NEI SUCCESSIVI SEI ANNI - UNA NUOVA RICERCA TESTERA' ORA I BENEFICI DELLA VERSIONE GENERICA DEL FARMACO E...

L'assunzione di Viagra avrebbe la capacità di riduce il rischio di sviluppare l'Alzheimer: lo suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista Nature Aging che suggerisce come la piccola pillola blu potrebbe presto essere prescritta per affrontare la demenza. Il farmaco può aiutare a migliorare la salute del cervello e ridurre i livelli di proteine tossiche che scatenano la malattia di Alzheimer.

Gli esperti hanno analizzato i dati su 7,2 milioni di adulti statunitensi e hanno scoperto che chi assumeva regolarmente Viagra mostrava una probabilità inferiore del 69% di diagnosticare l'Alzheimer nei successivi sei anni. Un nuovo studio testerà ora i benefici del sildenafil, la versione generica del Viagra.

Attualmente non esiste un trattamento efficace per la cura di questa malattia che colpisce centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e circa un milione in Italia. Il meccanismo che causa l'Alzheimer è multifattoriale ed è scatenato, in prima istanza, dalla deposizione della proteina amiloide nel cervello.

