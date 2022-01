EVVIVA, OGNUNA SCUSA È BUONA PER MOSTRARE LE ZINNE - GIULIA DE LELLIS, SEGREGATA IN CASA DOPO ESSERE RISULTATA POSITIVA AL COVID, FESTEGGIA IL COMPLEANNO REGALANDO AI FAN ALCUNE FOTO AD ALTO TASSO "TETTONICO" - L’INFLUENCER SI È IMMORTALATA CON LE PERE SGUINZAGLIATE MENTRE BALLONZOLA NUDA: “DANZO SENZA ARMI, SENZA DIFESE PERCHÉ NON NE HO PIÙ BISOGNO…” (MA CHE È, IN GUERRA?)

Da www.liberoquotidiano.it

Giulia De Lellis è stata costretta a festeggiare il suo 26esimo compleanno in maniera anomala e unica, dato che non può uscire di casa per colpa del Covid. Non avendo particolari sintomi, l’influencer si è lasciata andare a balli senza veli e ad alcuni scatti ad alto tasso erotico che hanno mandato fuori di testa i suoi follower.

La De Lellis ha infatti pubblicato una serie di foto in cui appare completamente nuda e molto sorridente, mentre si lancia in pose particolarmente sensuali, che risaltano a pieno la sua fisicità e la sua bellezza. “Accolgo i miei 26 anni danzando esattamente così - ha scritto nella didascalia del post di Instagram - con il miglior sorriso che io possa avere. A braccia aperte… senza armi, senza difese perché non ne ho più bisogno. La base è quasi solida. Chiusa in casa sola ma circondata d’amore come non mai”.

“Grata alla vita per avermi guidata fin qui, e a me stessa soprattutto, per non aver mai perso la strada - ha continuato la De Lellis - forse ogni tanto, ma è stato bellissimo poi ritrovarla. Grazie per il pensiero di ognuno di voi, il bene che ho percepito è stato davvero tanto. Grazie a chi c’era, è stato bello…Grazie a chi c’è sempre stato. Chi c’è e chi ci sarà…”.

