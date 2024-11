13 nov 2024 19:10

EVVIVA IL TELE-SCAZZO! - EPICO BATTIBECCO A “DIMARTEDÌ” TRA ELSA FORNERO E ROBERTO VANNACCI, PICCATO ALL’IDEA DI AVERE "QUALCOSA IN COMUNE" CON L’EX MINISTRA DEL GOVERNO MONTI – QUANDO LA PROFESSORESSA AFFERMA CHE “ENTRAMBI HANNO SERVITO LO STATO”, LUI SCATTA: “MI DISPIACE DELUDERLA, NON CREDO CHE ABBIAMO QUALCOSA IN COMUNE. LEI FA LA PROFESSORESSA, IO HO GIURATO DI DIFENDERE LA PATRIA AL COSTO DELLA VITA” – E LA FORNERO SBOTTA: “LEI È SUPERIORE A ME, MA IO MI INCHINO A TUTTI I MILITARI CHE HANNO UN'IDEA DI PATRIA DIVERSA DALLA SUA…” - VIDEO