DAGOREPORT

Francesca Pascale con Berlusconi

Fa caldo ma la signorina Francesca Pascale suda freddo. E da parecchio mesi. Il motivo? Il contratto di buonuscita da 20 milioni (ma lei ne aveva richiesti 10 in più), più un assegno annuale di “mantenimento” da un altro milione di euro, non è ancora stato firmato da Silvio Berlusconi (che era intenzionato a liquidarla con 5 milioni).

Il Dracula del Banana, l’esimio avvocato Niccolò Ghedini, non è per nulla convinto del TFR da elargire all’ex protagonista dello spot del “Calippo” (unica sua performance artistica). Nel comunicato dello scorso 4 marzo, firmato dall’ufficio stampa di Forza Italia (!), Ghedini ha tenuto a precisare quanto segue: “Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia.”

BONEV PASCALE

Traduzione dell’ultima riga: per evitare una eventuale causa legale della Pascale al fine di ottenere un risarcimento per la convivenza more uxorio (cioè, senza vincolo matrimoniale), Ghedini si è cautelato di far piazza pulita di qualsiasi ipotesi di riconoscimento di “coppia di fatto”, dopo un fidanzamento durato 10 anni.

Nell’attesa di trovare un accordo, Ghedini si è portato avanti con il lavoro: pur lasciandole Villa Maria in comodato d’uso (con una coppia di domestici filippini e spese di gestione pagate), alla Pascale sono stati tolti gli autisti che aveva sempre a disposizione e la possibilità di viaggiare con gli aerei privati messi a disposizione dal Cavalier Pompetta.

FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI

Del resto, non è difficile in questo periodo vederla personalmente guidare la sua automobile tra Villa Maria (locata a Rogoredo di Casatenovo) e Milano o all’aeroporto intruppata col biglietto in mano a far la fila al checkin, come una qualunque mortale.

Intanto, i rapporti tra l’ex Calippa e il satrapo di Arcore si sono raffreddati, ridotti a rare e sbrigative telefonate. Molto attenta a non fargli perdere la santa pazienza prima di raggiungere l’agognato accordo economico. Tant’è che evita accuratamente di rilasciare qualunque tipo di intervista sul loro rapporto passato e presente o sulla nuova liason di Silvietto con la deputata (per mancanza di prove) Marta Fascina - fino a poco tempo fa sua intima amica nonché ospite fissa ad Arcore.

SILVIO BERLUSCONI MANO NELLA MANO CON MARTA FASCINA

Infine, il feeling tra i due ex piccioni non è migliorato con la pubblicazione delle immagini della storia sentimentale esibita della Pascale con Paola Turci, nota per aver interpretato “Devi andartene”, una rovente canzone contro il Banana.

berlu bonev pascale minetti pascale NICCOLO' GHEDINI SILVIO BERLUSCONI BERLUSCONI PASCALE DUDU paola turci francesca pascale foto da oggi 6 paola turci francesca pascale foto da oggi 8 paola turci francesca pascale foto da oggi 7 paola turci francesca pascale foto da oggi 2 FRANCESCA PASCALE PAOLA TURCI paola turci francesca pascale foto da oggi 4 paola turci francesca pascale foto da oggi 3 paola turci francesca pascale foto da oggi 1 FRANCESCA PASCALE francesca pascale paola turci 2 GARIBOLDI PASCALE FRANCESCA PASCALE CON ELENA MORALI E FRANCESCA CIPRIANI loredana lecciso francesca pascale francesca pascale vladimir luxuria gay party 20 FRANCESCA PASCALE E SILVIO BERLUSCONI AL MATRIMONIO DI CATIA POLIDORI francesca pascale bikini maria rosaria rossi con francesca pascale francesca pascale con dudu bacio tra francesca pascale e berlusconi FRANCESCA PASCALE AL MARE pascale e marina BERLUSCONI MARTA FASCINA