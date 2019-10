Dal profilo Instagram di Alberto Dandolo

PARTE 1

SGOOOOOPPP @BARBARACARMELITADIURTO

DANDOLO STALKERIZZA LA D'URSO - L'ATTO DI CHIUSURA INDAGINE

Per chi fa il mio lavoro arrivare a dare per primo una notizia è non solo una bella soddisfazione ma è anche, per lo meno per me, un piacere quasi fisico. Sulla notizia che vi sto per comunicare non potevo arrivare secondo. Giornalisticamente non me lo sarei mai perdonato. Ma in primis non lo avrei accettato umanamente. Perché per lavoro io scrivo della vita della gente. Quello che vale per loro io lo devo applicare prima di tutto a me stesso. E' una questione di dignità, trasparenza e rispetto verso il mio vero editore: il lettore. Io se avessi avuto in mano questa comunicazione giudiziaria riferita a una persona pubblica io ne avrei scritto, proprio come mi appresto a fare ora.

Eh si, perché la notizia riguarda proprio il sottoscritto e il suo presunti coinvolgimento in un procedimento giudiziario relativo ad un profilo instagram che si chiamava @barbaracarmelitadurto

ALBERTO DANDOLO

Vi scrissi già qualche tempo fa che fui interrogato a lungo dalla Polizia Postale.

Ma la notizia del giorno è che in questi mesi sono stato indagato e che qualche giorno fa si sono pure chiuse le suddette indagini.

Ovviamente io vorrei dirvi e darvi tanti dettagli che non posso rendere noti per opportunita' legali.

Ma vi giuro su ciò che ho di più caro che TUTTI, e dico TUTTI, gli atti che la legge mi permetterà di pubblicare li pubblicherò qualora sciaguratamente dovessi essere processato.

filippo nardi e barbara d'urso 4

Ieri ho ritirato alla Polizia Postale la notifica di comunicazione fine indagini e ho scoperto che sono stato indagato per stalking contro la signora Maria Carmela D' Urso.

Solo da questo momento il mio avvocato avrà accesso agli atti. Una volta letti, scriveremo una memoria difensiva in cui dovrò far maturare al Pm la certezza di non essere uno stalker informatico seriale della signora Maria Carmela. Un persecutore ossessionato da lei a tal punto da creare molteplici profili fake

con i quali stalkerizzarla, compromettendone la sua salute fisica e i suoi equilibri psichici. (LEGGETE LA PARTE ORIGINALE IN FOTO). POI LE STRADE SONO 2 : O SI ARCHIVIA LA MIA POSIZIONE O MI SI RINVIA A GIUDIZIO. In quest'ultimo caso divento IMPUTATO.

barbara d'urso 8 ALBERTO DANDOLO

PARTE 2

SGOOOOOOPPPP @BARBARACARMELITADIURTO

In questo momento preciso non sono niente. Sono come

alberto dandolo alessandra menzani

il ciuffo di Malgioglio nella fase della decolorazione. Quella che precede la tanto famosa tinta bianco virginale.

Ecco il fulcro, anzi il CUORE, del documento ritirato in cui mi viene comunicato la ragione per cui io sono stato indagato. E come me anche la persona che ha creato e gestito quel profilo : "Indagati per il seguente reato:

barbara d'urso 9

reato p. e p. dagli artt. 110, 612 bis 2° comma c.p. perché, in concorso tra loro, con condotte reiterate, ed in special modo mediante la creazione di profili social-Instagram a lei apparentemente riferibili, molestavano e minacciavano Maria Carmela D'Urso, in modo da cagionare nella medesima un perdurante e grave stato d'ansia e di paura.

In Milano, dal febbraio 2018 al 13 marzo 2019.

Fatto aggravato perché commesso mediante strumenti informatici e telematici. "

ornella vanoni, annabella campiotti e alberto dandolo

Vi devo confessare che stasera prevale nettamente l'orgasmo mentale del giornalista che ha dato per primo la notizia rispetto alla incazzatura dell'uomo che, bene o male che vada sta vicenda, dovrà costringere il proprio tempo, che tra i doni della vita e'più prezioso, a essere occupato tra avvocati e aule di Tribunali.

A proposito, il mio è un avvocato di quelli super strong : il mitologico Matteo Uslenghi, che peraltro e' un mio amico vero. Ed essendo pure un avvocato di quelli con le contropalle sono certo che non mi farà condividere ad Opera la cella con Furbizio Corona.

barbara d'urso 7

Ah, per fortuna avendo un regolare contratto di lavoro potro' accendere un prestito con una delle Finanziarie ultra pop che abbiamo qui a Viake Monza per spese che non avevo previsto . Come finirà questa "ficZion"? AH, SAPERLO.. ??

malgioglio pignatelli alberto dandolo barbara d'urso 1 barbara d'urso grande fratello 8 massimo giletti barbara d'urso 2 massimo giletti barbara d'urso BARBARA D'URSO MATTEO SALVINI cristiano malgioglio bacia barbara d'urso al grande fratello 1 barbara d'urso barbara d'urso barbara d'urso 1 barbara d'urso barbara d'urso 10 barbara d'urso 11 barbara d'urso 12 barbara d'urso 2 barbara d'urso 4 barbara d'urso 5 barbara d'urso 6 barbara d'urso 3 ALBERTO DANDOLO alberto dandolo e giovanni gastel ALBERTO DANDOLO E MARIA DE FILIPPI dandolo lucarelli de vivo ALBERTO DANDOLO