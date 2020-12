MORS TUA, VIVENDI MIA - IL TAR DÀ RAGIONE A BOLLORÉ E SCONGELA LA SUA QUOTA IN MEDIASET: POTRÀ VOTARE ED ELEGGERE MEMBRI DEL CDA SFRUTTANDO TUTTO IL SUO PACCHETTO AZIONARIO (29,6%) - UN DURO COLPO PER I BERLUSCONES E PURE PER IL GOVERNO CHE AVEVA CHIESTO DI FERMARE IL GIUDIZIO IN ATTESA DEGLI SVILUPPI LEGISLATIVI SULLA MATERIA (LA SALVA-MEDIASET). SE CONTINUA LA GUERRA, SARÀ DIFFICILE PER PIER SILVIO PORTARE A TERMINE IL POLO EUROPEO RILANCIATO NEI GIORNI SCORSI E OSTEGGIATO DA VIVENDI