FACCIAMO GLI SBORONI SULL’ESERCITO RUSSO, MA I NOSTRI COME SONO MESSI? MALE. ANZI, MALISSIMO! - “EL PAIS” PUBBLICA UNA BOZZA DI UN DOCUMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA, IN CUI SI ANALIZZA LO STATO DEI SOLDATI DEL CONTINENTE. UN QUADRO DISASTROSO, FATTO DI “GRAVI CARENZE” NELLE DIFESE AEREE, DI PROBLEMI LOGISTICI E DI SCARSITÀ DI MUNIZIONI. SE PUTIN CI INVADESSE DOMANI, SAREBBE UNA CAPORETTO…

(ANSA) - Limiti nelle difese aeree di fronte ad attacchi con missili, droni, aerei, navi o carri armati, problemi logistici e di connettivita' e scarsita' di munizioni: sono alcune delle "gravi carenze" che avrebbe riscontrato la Commissione europea dopo aver analizzato lo status degli eserciti dei suoi Paesi membri.

A riportarlo e' il quotidiano El Pais, che afferma di aver avuto accesso a una bozza dell'inventario che sta preparando Bruxelles in vista del prossimo Consiglio Europeo straordinario, in programma a fine maggio. Una situazione, aggiunge il giornale spagnolo, che la Commissione riscontra in un momento di "aumento delle minacce alla sicurezza" con l'invasione russa dell'Ucraina.

Con limiti nell'efficienza delle forze armate europee frutto di "effetti negativi non solo di anni, bensi' di decenni, di spese per la Difesa ridotte in tempo di pace", secondo la bozza dell'inventario europeo citato da El Pais. Secondo la Commissione, per sopperire a queste carenze e' necessario che gli sforzi in corso per aumentare le spese militari siano "coordinati" a livello europeo, perche', in caso contrario, potrebbero non risultare sufficienti a colmare il gap in efficienza militare rispetto ad altre potenze.

