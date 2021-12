11 dic 2021 13:24

FACCIAMOCI IN QUATTRO PER "ATTIRARE INVESTIMENTI", TANTO POI 'STI PARACULI SE NE SBATTONO - LA MULTINAZIONALE AMERICANA “CATERPILLAR” CHIUDERÀ IL SUO STABILIMENTO A JESI, LASCANDO A CASA 270 DIPENDENTI – L'AZIENDA E' IN CRISI? CI SONO PROBLEMI NEI CONTI? NO, SEMPLICEMENTE AL GRUPPO CONVIENE COMPRARE I PRODOTTI DAI FORNITORI ANZICHE' PRODURLI IN PROPRIO - LA RABBIA DEGLI OPERAI: “L'AZIENDA NON È IN CRISI, GLI ORDINI CI SONO, LA FABBRICA RISPETTA I TEMPI. NON C'E' NULLA CHE NON VADA...”