FACEBOOK SI SENTE "DIO" - SI CHIAMA COSI' LA LISTA DEGLI INDIVIDUI E DEI GRUPPI CHE IL SOCIAL RITIENE PERICOLOSI E SU CUI APPLICA LA CENSURA ("DANGEROUS INDIVIDUALS ORGANIZATIONS") - L'INIZIATIVA, NATA NEL 2012 PER CONTRASTARE IL RECLUTAMENTO DEI TERRORISTI SUL WEB, SI E' INGIGANTITA NEL CORSO DEGLI ANNI E OGGI DI QUELL'ELENCO FANNO PARTE OLTRE 4.000 NOMINATIVI - MA COME SONO STATI SCELTI? E PERCHE' FACEBOOK NON VUOLE RENDERLI PUBBLICI?

Dagotraduzione da The Intercept

facebook 2

Per respingere le accuse di aiutare i terroristi a diffondere la propaganda, Facebook ha fatto sapere di aver vietato per anni agli utenti di parlare liberamente di persone e gruppi che, secondo il social, promuovono la violenza.

Le restrizioni dovrebbero risalire al 2012, quando di fronte al crescente allarme al Congresso e alle Nazioni Uniti sul reclutamento di terroristi online, Facebook ha aggiunto ai suoi standard comunitari un divieto per «organizzazioni con precedenti di attività terroristiche e per i criminali violenti».

facebook 1

Questa regola, che all’inizio coinvolgeva un modesto gruppo di persone, si è andata via via gonfiando sempre di più e oggi l’elenco di voci che sono ritenute oltre il limite è diventato enorme. Negli ultimi anni questa politica è stata usata anche contro il presidente degli Stati Uniti, e ha assunto i contorni di un potere totalitario sul social network. Dopo le inchieste del Wall Street Journal sui danni che Facebook ha consapevolmente arrecato ai suoi utenti, uno dei vicepresidenti si è difeso con i suoi citando questa politica censoria come prova della diligenza del social. Lo ha scritto in una nota interna di cui è venuto in possesso il New York Times.

FACEBOOK

Ma, secondo i critici, come già successo in passato, la politica di Facebook, chiamata DIO (New Dangerous Individuals and Organizations), è diventata presto un sistema irresponsabile che punisce in modo sproporzionato alcune comunità. La lista nera si compone di oltre 4.000 nominativi, tra cui politici, scrittori, enti di beneficenza, ospedali, gruppi musicali e personaggi storici, morti da tempo.

Alcuni studiosi hanno invitato la società a pubblicare l'elenco in modo che gli utenti sappiano quando rischiano di vedersi cancellato un post, o, peggio, sospeso l’account. La società si è ripetutamente rifiutata di farlo, sostenendo che metterebbe in pericolo i dipendenti e consentirebbe ai nominativi vietati di eludere la politica. Facebook non ha fornito a The Intercept informazioni su alcuna minaccia specifica per il suo personale. Anche il consiglio di sorveglianza selezionato dall’azienda ha insistito sulla necessità di rendere pubblico l’elenco.

FACEBOOK RELIGIONE

The Incerpet ha avuto accesso a un’istantanea dell’elenco completo di DIO e pubblica una riproduzione del materiale nella sua interessa, con piccole revisioni per migliorare la risoluzione.

«Facebook mette gli utenti in una posizione quasi impossibile dicendo loro che non possono pubblicare post su gruppi e individui pericolosi, ma poi rifiutando di identificare pubblicamente chi considera pericoloso», ha affermato Faiza Patel, condirettore del Brennan Center for Justice's liberty e programma di sicurezza nazionale, che ha esaminato il materiale.

L'elenco e le regole associate a DIO sembrano essere una chiara incarnazione delle ansie, delle preoccupazioni politiche e dei valori della politica estera americani dall'11 settembre, hanno affermato gli esperti, anche se la politica di DIO ha lo scopo di proteggere tutti gli utenti di Facebook e si applica a coloro che risiedono al di fuori di Stati Uniti (la stragrande maggioranza). Quasi tutti e tutto sulla lista sono considerati un nemico o una minaccia dall'America o dai suoi alleati: oltre la metà è costituita da presunti terroristi stranieri, e ogni discussione è soggetta alla più dura censura di Facebook.

IL SERVIZIO DELLE IENE SUI VOLI DI STATO DELLA CASELLATI RIMOSSO DA FACEBOOK

La politica e la lista nera di DIO pongono anche divieti molto più flessibili sui commenti su milizie anti-governative prevalentemente bianche rispetto a gruppi e individui elencati come terroristi, che sono prevalentemente mediorientali, sud-asiatici e musulmani, o quelli che si dice facciano parte di imprese criminali violente , che sono prevalentemente neri e latini, hanno detto gli esperti.

Anche se gli esperti che hanno esaminato il materiale giudicano la politica di Facebook troppo oscurantista e punitiva nei confronti degli utenti, è comunque il riflesso di un vero dilemma che l'azienda deve affrontare. Dopo il genocidio del Myanmar, Facebook ha riconosciuto di essere diventato forse il sistema più potente mai esistito per la distribuzione algoritmica globale dell'incitamento alla violenza. Non fare nulla di fronte a questa realtà sarebbe additato come gravemente negligente da vaste porzioni di pubblico, anche se i tentativi di Facebook di controllare le discussioni di miliardi di utenti di Internet in tutto il mondo sono ampiamente considerati come roba da autocrazia.

Facebook

L'elenco, fondamento della politica di Facebook sugli individui e le organizzazioni pericolose, è per molti versi ciò che l'azienda ha descritto in passato: una raccolta di gruppi e leader che hanno minacciato o sono stati coinvolti in spargimenti di sangue. L'istantanea recensita da The Intercept è suddivisa nelle categorie Hate, Crime, Terrorism, Militarized Social Movements e Violent Non-State Actors. Queste categorie sono state organizzate in un sistema di tre livelli in base alle regole lanciate da Facebook alla fine di giugno, e ogni livello corrisponde a restrizioni diverse.

Facebook Lista Dio

Indipendentemente dal livello, nessuno nell'elenco DIO è autorizzato a mantenere una presenza sulle piattaforme Facebook, né agli utenti è consentito rappresentarsi come membri di alcun gruppo elencato. I livelli determinano invece ciò che gli altri utenti di Facebook possono dire sulle entità bandite. Il livello 1 è il più strettamente limitato; gli utenti non possono esprimere nulla a favore o in supporto di gruppi e persone di questo livello. Il livello 1 include presunti gruppi di terrorismo, odio e criminali, e il terrorismo vi viene descritto come "organizzare o sostenere la violenza contro i civili" e l'odio come " disumanizzare ripetutamente o sostenere il danno contro" persone con caratteristiche protette. La categoria criminale di primo livello è costituita quasi interamente da bande di strada americane e cartelli della droga latinoamericani, prevalentemente neio e latini. La categoria terroristica di Facebook, che rappresenta il 70% del livello 1, è composta in modo schiacciante da organizzazioni e individui del Medio Oriente e dell'Asia meridionale, che sono rappresentati in modo sproporzionato in tutta la lista DIO, a tutti i livelli, dove quasi l'80% degli individui elencati sono etichettati come terroristi.

Facebook Lista Dio 2

Facebook prende la maggior parte dei nomi dei presunti terroristi direttamente dal governo degli Stati Uniti: quasi 1.000 delle voci nell'elenco del terrorismo pericoloso riportano una "fonte di designazione" "SDGT" o Specially Designated Global Terrorists, di natura governativa. In molti casi, i nomi sull'elenco di Facebook includono passaporto e numeri di telefono trovati nell'elenco ufficiale SDGT, il che fa pensare che le voci vengano copiate direttamente.

Ci sono quasi 500 gruppi di odio nel livello 1, comprese le oltre 250 organizzazioni suprematiste bianche a cui fa riferimento Fishman, ma Faiza Patel, del Brennan Center, ha notato che centinaia di gruppi di miliziani prevalentemente bianchi di destra che sembrano simili ai gruppi di odio sono “trattati con un tocco leggero” e collocato al Livello 3.

Facebook Lista Dio 4

Il livello 2, "Attori violenti non statali", consiste principalmente di gruppi come i ribelli armati che praticano la violenza contro i governi piuttosto che contro i civili e include molte fazioni che combattono nella guerra civile siriana. Gli utenti possono elogiare i gruppi di questo livello per le loro azioni non violente, ma non possono esprimere alcun "sostegno sostanziale" per i gruppi stessi.

Il livello 3 è per i gruppi che non sono violenti ma si impegnano ripetutamente in incitamenti all'odio, sembrano pronti a diventare presto violenti o violano ripetutamente le stesse politiche della DIO. Gli utenti di Facebook sono liberi di discutere degli ascoltatori di livello 3 a loro piacimento. Il livello 3 include i movimenti sociali militarizzati, che, a giudicare dalle voci di DIO, sono per lo più milizie antigovernative americane di destra, che sono praticamente interamente bianche.

Facebook Lista Dio 3

«Le liste sembrano creare due sistemi disparati, e le sanzioni più pesanti sembrano essere applicate a regioni e comunità fortemente musulmane», ha scritto Patel in una e-mail a The Intercept. Le differenze nella composizione demografica tra i livelli 1 e 3 «suggeriscono che Facebook, come il governo degli Stati Uniti, consideri i musulmani i più pericolosi». Al contrario, ha sottolineato Patel, «i gruppi di odio designati come gruppi di odio anti-musulmani dal Southern Poverty Law Center sono in gran parte assenti dalle liste di Facebook».

Tra le milizie che ricevono interventi più misurati da Facebook, quelle anti-governative «presentano la minaccia [estremista violenta domestica] più letale» per gli Stati Uniti, hanno concluso i funzionari dell'intelligence.all'inizio di quest'anno, una visione condivisa da molti ricercatori non governativi. Le voci del Movimento Sociale Militarizzato «sembrano essere state create in risposta a organizzazioni e gruppi etnici più potenti che infrangono le regole abbastanza regolarmente», ha detto Ángel Díaz, della UCLA School of Law, «e [Facebook] sente che ci deve essere una risposta , ma non volevano che la risposta fosse ampia come lo era per il terrorismo, quindi hanno creato una sottocategoria per limitare l'impatto sul discorso dei gruppi politicamente potenti». Ad esempio, il movimento di estrema destra noto come "boogaloo", che sostiene una seconda guerra civile, è considerato un Movimento Sociale Militarizzato, il che lo renderebbe soggetto alle regole relativamente clementi del Livello 3. Facebook ha classificato come Livello 1 solo un sottoinsieme di boogaloo, che ha chiarito essere «distinto dal movimento boogaloo più ampio e liberamente affiliato».

parole vietate sulla pagina facebook di salvini 5

Un portavoce di Facebook ha categoricamente negato che Facebook offra ai gruppi di estrema destra negli Stati Uniti un trattamento speciale a causa della loro associazione con la politica conservatrice tradizionale. Hanno aggiunto che l'azienda classifica i gruppi in base al loro comportamento, affermando: «Laddove i gruppi americani soddisfano la nostra definizione di gruppo terroristico, sono designati come organizzazioni terroristiche (ad es. The Base, Atomwaffen Division, National Socialist Order). Laddove soddisfano la nostra definizione di gruppi di odio, sono designati come organizzazioni di odio (ad esempio, Proud Boys, Rise Above Movement, Patriot Front)».

QUI L'ELENCO COMPLETO DEI NOMINATIVI INSERITI NELLA LISTA DIO: https://theintercept.com/document/2021/10/12/facebook-dangerous-individuals-and-organizations-list-reproduced-snapshot/