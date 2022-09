FACILE FARE BENEFICENZA CON I SOLDI DEGLI ALTRI - MACKENZIE SCOTT, L'EX MOGLIE DI JEFF BEZOS, HA DONATO DUE VILLE DAL VALORE DI 55 MILIONI DI DOLLARI - LA DONNA AVEVA RICEVUTO LE DUE ABITAZIONI DOPO IL DIVORZIO CON IL PATRON DI AMAZON - IL BENEFICIARIO DELLE DONAZIONI VENDERÀ LE CASE, PER GIRARE I PROVENTI A…

Elena Fausta Gadeschi per www.leggo.it

Il cuore grande di MacKenzie Scott non smette di stupire. L'ex moglie di Jeff Bezos ha di nuovo lasciato il segno con una cospicua donazione. Come reso noto dalla California Community Foundation, organizzazione filantropica no profit, l'ex Mrs Amazon ha donato due abitazioni dal valore di 55 milioni di dollari in beneficenza con un atto registrato il 29 luglio di quest'anno.

Non è la prima volta che Mackenzie Scott si prodiga nel donare a persone meno fortunate parte del suo patrimonio. Proprietaria di molti immobili, dopo il divorzio ha ceduto a due abitazioni acquistate, una nel 2007 per 24,45 milioni di dollari, l’altra nel 2017 per 12,9 milioni di dollari.

La prima si estende su oltre 1000 metri quadrati con sette camere da letto e sette bagni. La seconda invece si estende su oltre 400 metri quadrati. Entrambe le case si trovano su N. Alpine Drive vicino a Coldwater Canyon Park, a Beverly Hills, in California. Secondo quanto riporta il New York Postl, il beneficiario dell'ultima donazione conta di vendere quanto prima l'immobile e di utilizzare il 90% dei proventi per sovvenzionare «alloggi a prezzi accessibili». La restante parte servirà a sostenere un programma di integrazione degli immigrati.

