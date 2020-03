FACILE MONITARE DAL BUEN RETIRO - LA NUOVA FIDANZATA DEL BANANA, MARTA FASCINA, CRITICA SU FACEBOOK L’OPERATO DI CONTE ELOGIANDO QUEL CHE FECE IL CAV DOPO IL TERREMOTO A L’AQUILA NEL 2009 - SOLO CHE LA NUOVA FIRST LADY, CHE È INCIDENTALMENTE ANCHE DEPUTATO DELLA REPUBBLICA, INVECE DI ESSERE IN PRIMA LINEA, E’ IN ESILIO DORATO NELLA VILLA DI MARINA BERLUSCONI VICINO NIZZA…

Tommaso Rodano per il “Fatto quotidiano”

Marta Fascina

L'ultima first lady di Silvio Berlusconi ha trasmesso un solenne messaggio alla nazione nelle ore più cupe del coronavirus. L'attuale compagna dell'ex Cavaliere è Marta Fascina, 30enne deputata di Forza Italia.

Su Facebook - in una nota politica di gran spessore, ripresa da alcune agenzie di stampa - Fascina ha criticato la gestione dell' emergenza da parte di Giuseppe Conte e l'ha confrontata con la leadership dimostrata a suo tempo dal fidanzato, quando era premier: "In uno dei periodi più bui per la nostra nazione, alle prese con un nemico invisibile e per questo ancora più pericoloso e infame - scrive Fascina con innegabile eleganza - non ci si può esimere dal rappresentare le evidenti discrasie tra il modus operandi, in un contesto emergenziale, dell'attuale premier Giuseppe Conte e quello dell'ultimo capo di governo democraticamente scelto ed eletto dagli italiani, il nostro Presidente Silvio Berlusconi".

Fascina si riferisce al terremoto dell'Aquila e alla nomina di Guido Bertolaso come commissario straordinario. Paragona la pandemia mondiale al sisma del 2009: Berlusconi fu straordinario, Conte invece non lo è affatto.

marta antonia fascina alla camera

Più ancora del messaggio, è straordinario il contesto. L'analisi della Fascina non proviene da Montecitorio, dove pure si votava sul Coronavirus. Non arriva nemmeno dall'Italia: le cronache politico-mondane riferiscono che Berlusconi e fidanzata, angosciati dall'epidemia, si siano andati a rifugiare in Francia, nella villa della figlia Marina a Châteauneuf-de-Grasse, 30 chilometri da Nizza. In questo senso, il comunicato della deputata assume lo spessore di una lettera dall'esilio (per quanto dorato e volontario). La storia d'amore con Silvio - in uno scenario ben meno tragico - ricorda Claretta Petacci con Benito Mussolini: a fianco del suo uomo nei giorni più bui, nella stagione del crepuscolo.

