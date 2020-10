LE FAKE NEWS? LE HANNO INVENTATE GLI STORICI – ALBERTO DA GIUSSANO E GUGLIELMO TELL NON SONO MAI ESISTITI, MA HANNO FATTO NASCERE LA LEGA IN ITALIA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA. FALSA ERA LA ''DONAZIONE DI COSTANTINO'', SU CUI SI BASA IL POTERE TERRENO DEI PAPI, FALSISSIMI SONO I “PROTOCOLLO DEI SAVI DI SION” – I LIBRI DI MARCELLO FLORES E TOMMASO DI CARPEGNA FALCONIERI – LONGANESI: “I GENERALI NON SANNO CHE LE BATTAGLIE LE VINCONO GLI STORICI”

LEO LONGANESI

Pasquale Chessa per “il Messaggero”

«I generali non sanno che le battaglie le vincono gli storici»: c' è una verità nascosta nel bel motto di spirito inventato da Leo Longanesi per denunciare con sarcasmo satirico il deficit scientifico della storia e gli inganni della memoria.

Cattiva memoria si intitola il nuovo libro di Marcello Flores, che ha trovato tutto il coraggio intellettuale necessario a uno storico per constatare quanto sia «difficile fare i conti con la storia».

Lamenta Flores che la «memoria collettiva», per quanto espressione compiuta dell' identità di una nazione, di un partito oppure di un ideologia o di una comunità, ha reso vano il compito della storia dei fatti.

marcello flores cattiva memoria

Succede ancora nelle polemiche di oggi sulla persistenza politica del pericolo fascista, nelle accese diatribe ideologiche sulla comparazione fra comunismo e nazismo, e persino sul negazionismo che scambia la Shoah per un abbaglio.

REINVENTARE

Ricacciata indietro dall' Illuminismo, passati più di due secoli, oggi la memoria lavora di nuovo contro la storia. La memoria non sopporta l' oblio: si può reinventare, aggiustare, come fece Benjamin Wilkomirski, che nel 1995 raccontò in un libro di successo la sua infanzia ad Auschwitz con efficace verosimiglianza e gran dovizia di dettagli.

alberto da giussano 5

Tutto inventato ricalcando la vulgata consolidata dalla «memoria collettiva».

Ci vollero due anni per scoprire che non si chiamava Wilkomirski e soprattutto che non era nemmeno ebreo. Non ci sono però solo le colpe della memoria però, perché anche la storia si è lasciata manipolare e falsificare nel corso dei secoli.

guglielmo tell

Addentrandosi Nel labirinto del passato, come annuncia il titolo, lo storico medievista Tommaso di Carpegna Falconieri, racconta come i falsi storici siano stati veri e propri agenti della storia, al pari dei documenti autentici, modificando per sempre il corso dei tempi.

Per dire: Alberto da Giussano e Guglielmo Tell non sono mai esistiti, ma sebbene si tratti di «personaggi di carta e inchiostro» hanno fatto nascere la Lega in Italia e la Confederazione Elvetica in Svizzera. Falsa era la Donazione di Costantino, il documento su cui si è fondato il potere terreno dei papi, con cui il primo imperatore cristiano regalava al pontefice Silvestro I non solo il Laterano, ma anche Roma e l' Italia, anzi tutto l' Occidente prima di ritirarsi in Oriente. Cinicamente falsissimi sono i «Protocolli dei Savi di Sion» fondamento teorico dell' antisemitismo nazista.

FALSI

tommaso di carpegna falconieri nel labirinto del passato

Che sia stato inventato di sanapianta il famigerato Carteggio Churchill-Mussolini è verità fattuale conclamata. Come i Diari di Hitler maldestramente riscritti da un mercante di memorabilia del Terzo Reich pubblicati, appena qualche anno fa, dal settimanale tedesco Stern.

Le cose si complicano quando Carpegna si addentra nella riscrittura della storia da parte degli stessi storici, sia per ragioni ideologiche o politiche o persino per vanità intellettuale come capitò a Erasmo da Rotterdam, che scrisse di suo pugno un trattato antico per dimostrare che la teologia della Chiesa delle origini concordava con il suo pensiero.

giuseppe scaraffia pasquale chessa foto di bacco

«Chi controlla il presente controlla il passato», ha scritto George Orwell per stigmatizzare il potere totalitario di aggiustare la storia. Carpegna con uno stile disincantato, ricco di racconti e di suggestioni narrative, al contrario della seriosità saggistica di Flores, ci ammonisce che la scientificità della storia non può esistere in astratto. In concreto conta che le dimostrazioni della storia siano verificabili e ripetibili come un esperimento galileiano.

