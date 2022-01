29 gen 2022 10:02

FAKE PASS – SE VI È ARRIVATA UNA MAIL DAL MINISTERO DELLA SALUTE CON OGGETTO “GREEN PASS SOSPESO PER USO SOSPETTO” NON APRITELA E NON CLICCATE SUI LINK. SI TRATTA DI UN TENTATIVO DI PHISHING, PER FREGARVI INFORMAZIONI PERSONALI – LA PRECISAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE