Melania Rizzoli per “Libero quotidiano”

Per non arrossire in farmacia, dove è più facile incontrare qualcuno che si conosca, 7 italiani su 10 comprano i preservativi e i prodotti per il benessere sessuale esclusivamente al supermercato, riponendoli nel carrello assieme al resto della spesa, nascondendo le confezioni tra le scatole di biscotti e rotoli di carta igienica, non guardando mai in faccia la cassiera quando passa il codice a barre dei pacchetti sul display del prezzo.

Una indagine di Everli, il principale marketplace europeo per la spesa online, rivela che solo un quarto degli italiani dichiara di essere a proprio agio quando acquista profilattici, mentre tutti gli altri percepiscono sempre un lieve imbarazzo, non sentendosi al riparo da sguardi indiscreti mentre ritirano i prodotti dagli scaffali, ed anche la scelta dei condom risulta affrettata e veloce, al punto che tra i dispositivi di prevenzione e protezione sessuale, i classici preservativi in lattice di gomma naturale, trasparenti e lubrificati, risultano i più venduti, a discapito di quelli con ingredienti di origine vegetale, di quelli ultrasottili o di quelli aromatizzati alla frutta.

Contrariamente a quanto si pensi, ad acquistare condom, lubrificanti e sex toys sono principalmente le donne tra i 35 e i 45 anni, seguite dalle giovani under 25, e tale acquisto femminile appare una tendenza transgenerazionale, che si inverte solo superati i 55 anni, quando risultano gli uomini i maggiori acquirenti.

Le donne notoriamente sono quelle più attente alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale ed alle gravidanze indesiderate, ma sono anche quelle più disinvolte ed abituate a fare la spesa, per cui molti uomini preferiscono delegare alla partner questo compito per loro ritenuto ancora imbarazzante.

Da un'analisi più approfondita risulta che nei carrelli dei supermercati non finiscono solo i profilattici, ma al secondo posto dei preferiti in materia di benessere sessuale compaiono il gel 2 in 1, pensato per coccole rilassanti o più piccanti, e tra i prodotti top un posto d'onore è riservato ai lubrificanti per rendere i rapporti più confortevoli, soprattutto quelli a base di Guaranà, erroneamente creduto afrodisiaco, mentre entrano timidamente nella spesa anche i sex toys, come l'anello vibrante adatto ad entrambi i partners, anche se non disponibile in tutti gli ipermercati nazionali.

Nella panoramica tra le città italiane, sempre secondo i dati di Everli, a spendere più in preservativi ed affini svetta Milano, seguita da Torino, Bologna, Rimini, Padova e Verona, mentre grandi assenti in questa classifica sono le regioni meridionali e le isole, perché l'ultima città più a sud della penisola in cui si acquistano più preservativi è la capitale Roma.

A livello regionale la Lombardia fa da capofila e vanta ben tre località nel ranking delle 10 province italiane in cui si spende di più per consumare in sicurezza i rapporti sessuali, e nello specifico, ben dopo Milano al 1o posto, conquistano posizioni ragguardevoli Pavia e Monza-Brianza, mentre molto meno attente alla prevenzione risultano le province della Emilia Romagna e del Veneto. Da anni i preservativi nelle farmacie non si devono più chiedere direttamente al sanitario poiché, proprio per evitare il disagio della richiesta, vengono posizionati negli scaffali al di fuori del banco principale.

Ed in più si ha il tempo di scegliere anche la misura che si adatta di più al proprio organo genitale maschile in erezione, senza dovere essere costretti a dichiarare o far notare le proprie dimensioni, e si può scegliere quello senza lattice (in pluriuretano) o quello più adatto alla propria voglia, sentimento o passione, come quelli ad azione stimolante o ritardante, in una vasta gamma di tipologie adatte ad ogni necessità.

Naturalmente i profilattici possono essere acquistati anche nei distributori automatici, solitamente posizionati non distanti dalle farmacie, spesso utilizzati la sera tardi dai ragazzi più giovani e timidi in completa discrezione, ad un prezzo lievemente superiore a discapito di una scelta molto limitata in termine di tipologie ed offerte, non sempre aggiornata sulle novità in commercio.

Importante sottolineare che i profilattici prima dell'uso, non vanno assolutamente tenuti nelle tasche posteriori dei pantaloni, nel portafoglio o nel vano portaoggetti dell'auto, perché il calore del corpo o quello atmosferico potrebbe danneggiarli anche da confezionati, comprometterne l'efficacia, e favorire la loro lacerazione durante il rapporto sessuale, come non andrebbero mai usati oltre la data di scadenza.

Il preservativo è il contraccettivo più famoso al mondo, protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili e da gravidanze indesiderate, ed andrebbe utilizzato sempre nei rapporti occasionali o a rischio, anche se purtroppo ancora molti uomini sono reticenti al suo uso e si rifiutano di utilizzarlo in modo palese nel fare sesso, sia nei rapporti vaginale che anali.

Dietro il rifiuto di usare il contraccettivo un articolo del New York Times sospetta che ci sia una questione di "dimensioni", poiché secondo quelle standard della FDA ( Food and Drug Administration) queste devono essere di 16,9 cm di lunghezza, (lunghezza media peniena è di 14,5cm) per l'idea base che i condom debbano essere lunghi abbastanza per adattarsi alla maggior parte dei peni maschili e che la parte in eccesso può semplicemente rimanere arrotolata, cosa che però provoca un senso di costrizione alla base del pene, con disagio e difficoltà nel raggiungimento del piacere sessuale durante il rapporto.

Inoltre uno studio dell'Università di Southampton, sottolinea come gli uomini eterosessuali siano meno inclini ad usare il preservativo con donne che reputano attraenti o delle quali sono profondamente innamorati. Forse ci sarà un cambiamento a favore dell'utilizzo abituale nei prossimi anni in termini di prevenzione sanitaria, ma nel frattempo, imbarazzi o disagi a parte nell'acquisto dei profilattici, la responsabilità del rischio dei rapporti sessuali protetti resta e rimane ancora e soprattutto una questione di donne.

