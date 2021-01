LET’S TWEET AGAIN! – SPINOZA: “RENZI: "LA DEMOCRAZIA NON È UN REALITY SHOW". POI HA MANDATO CONTE IN NOMINATION” – SELVAGGIA: “HA APPENA DETTO CHE LE DUE MINISTRE NON POSSONO FARE IL SEGNAPOSTO NEL GOVERNO. NEL FRATTEMPO DA 1 ORA NON HANNO DETTO UNA PAROLA, MENTRE FANNO DA SEGNAPOSTO ACCANTO A LUI” – “RENZI RICORDA LE RESPONSABILITÀ IMPORTANTI DI SCALFAROTTO. GLI HA FATTO REGGERE LO SMARTPHONE MENTRE PARLAVA...”