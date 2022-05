15 mag 2022 13:30

FAMIGLIA DIABOLICA - UNA BAMBINA DI 3 ANNI È STATA TORTURATA E UCCISA DALLA FAMIGLIA DURANTE UN ESORCISMO IN UNA CHIESA DELLA CALIFORNIA – LA PICCOLA SI ERA SVEGLIATA PIANGENDO DURANTE LA NOTTE E LA MADRE, LO ZIO E IL NONNO L’AVREBBERO SEVIZIATA PER 12 ORE PER LIBERARLA DAL DEMONIO: È STATA TROVATA MORTA CON LEZIONI MULTIPLE INTORNO AGLI OCCHI, AL VISO, AL COLLO E AL TORACE…