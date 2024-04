3 apr 2024 18:08

LA FAMIGLIA VERDINI COLLEZIONA PATTEGGIAMENTI – DILETTA, FIGLIA DI PRIMO LETTO DI DENIS E SORELLASTRA DI TOMMASO E FRANCESCA, HA PATTEGGIATO UNA PENA A UN ANNO DI RECLUSIONE PER TENTATA TRUFFA E FALSO: SI ERA FINTA AVVOCATO CON UNA BADANTE ROMENA, FALSIFICANDO UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE – LA VICENDA FU RACCONTATA DALLE “IENE”: LA VERDINI, SMASCHERATA, PREGAVA DI NON ESSERE SPUTTANATA, OFFRENDO 20MILA EURO PER NON FAR MANDARE IN ONDA IL SERVIZIO – UNA SETTIMANA FA TOMMASO HA CHIESTO IL PATTEGGIAMENTO A 2 ANNI E 10 MESI PER IL CASO ANAS