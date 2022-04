LO FAMO MAGRO? - IL GRATTACIELO PIU' SOTTILE DEL MONDO E' PRONTO PER OSPITARE I SUOI PRIMI RESIDENTI - SI TROVA A MANHATTAN E HA UN RAPPORTO ALTEZZA-LARGHEZZA DI 24:1 - NEI SUOI 435 METRI TROVANO POSTO 84 PIANI E 60 APPARTEMENTI: IN CIMA C'E' UN ATTICO TRIPLEX CON VISTA SU CENTRAL PARK - I PREZZI? DA 7,7 A 66 MILIONI DI DOLLARI...

Il grattacielo più magro del mondo è stato completato, aggiungendo un nuovo punto di riferimento al famoso skyline di Manhattan.

La Steinway Tower, o 111 West 57th Street, ha un rapporto altezza-larghezza di 24:1, rendendolo «il grattacielo più snello del mondo», secondo gli sviluppatori. A 435 metri da terra, è anche uno degli edifici più alti dell'emisfero occidentale, anche se quanto gli altri due a New York City: il One World Trade Center a 541 metri e la Central Park Tower a 472 metri.

L’edificio, che si trova nel centro di Manhattan, ha al suo interno 60 appartamenti che si estendono sugli 84 piani della torre e l'adiacente edificio Steinway Hall.

La torre è stata progettata dallo studio di architettura di New York SHoP Architects e costruita da JDS Development, Property Markets Group e Spruce Capital Partners, e la sua costruzione è iniziata nel 2013. Gregg Pasquarelli, principale di SHoP Architects, ha definito l'edificio «un progetto di proporzioni straordinarie ed epico grandezza».

I grattacieli supersottili, noti anche come torri a matita, sono diventati elementi distintivi dello skyline di Hong Kong negli anni '70. Da allora, grandi città come New York hanno seguito l'esempio.

Il grattacielo Steinway Tower si assottiglia elegantemente. In cima si trova un attico triplex con vista su Central Park. Gli architetti hanno affermato che il loro obiettivo principale era quello di creare una nuova e audace interpretazione dello skyline di New York, celebrando anche le radici storiche del luogo.

«Qualsiasi preconcetto che il nostro team aveva sui grattacieli di New York City è stato sostituito con l'opportunità di fare qualcosa che non era mai stato fatto prima», ha detto Pasquarelli. La torre super alta è un'aggiunta alla Steinway Hall, un edificio storico del 1925 noto come l'ex casa del produttore di pianoforti Steinway and Sons. Questo ex centro culturale è stato convertito in case di lusso.

Lo studio di architettura ha affermato di aver tratto ispirazione dall'«età d'oro del grattacielo di Manhattan» e dalla storia dell'Art Déco di New York.

La facciata della torre comprende blocchi di terracotta, un materiale che sembra cambiare colore e consistenza se visto sotto diverse luci e da diverse angolazioni.

La Steinway Tower sta ora aprendo le sue porte a nuovi residenti, ma mentre la silhouette dell'edificio è magra, i prezzi certamente non lo sono: vanno da 7,75 milioni di dollari per un monolocale a i 66 milioni di dollari per l'attico.