FAN DEI ROLLING STONES, POTETE TIRARE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO – LA BAND INGLESE HA CONFERMATO IL CONCERTO MILANESE IN PROGRAMMA MARTEDÌ 21 GIUGNO ALLO STADIO SAN SIRO – DOPO LA NOTIZIA DELLA POSITIVITÀ DI MICK JAGGER, IL GRUPPO ERA STATO COSTRETTO A CANCELLARE LE DATE AD AMSTERDAM E A BERNA, MA QUELLA ITALIANA PARE SALVA (ALMENO PER ORA) - VIDEO

Da www.corriere.it

Sospiro di sollievo, almeno momentaneo, aspettando di vederli apparire davvero, per i fan italiani dei Rolling Stones: la rock band inglese ha confermato che il concerto milanese in programma martedì 21 giugno allo stadio San Siro si farà, dopo la notizia della positività al Covid di Mick Jagger che ha costretto il gruppo a cancellare la data di Amsterdam del 13 giugno all’ultimo momento, in attesa di riprogrammarla.

Gli Stones, impegnati con le date europee del loro «Sixty tour», hanno posticipato anche il concerto in calendario in Svizzera per venerdì 17, ma hanno fatto sapere invece che la tappa italiana non salta, contando, evidentemente, sulla certa guarigione del frontman.

«I Rolling Stones sono stati obbligati a posticipare il concerto a Berna, in Svizzera, di venerdì 17 giugno dopo che Mick Jagger è risultato positivo al Covid. I Rolling Stones sono profondamente dispiaciuti per questo posticipo, ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e dello staff del tour deve avere la priorità - ha comunicato il gruppo via social -. Lo show di Milano degli Stones di martedì 21 giugno allo stadio San Siro va avanti e si terrà come programmato».

