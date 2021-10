Dagotraduzione da Tgcom.mediaset.it

Roger Waters e Kamilah Cavis 2

Quinto matrimonio per Roger Waters. La star del rock, 78 anni, ha annunciato sui social di aver sposato Kamilah Chavis, 43 anni: «Sono così felice, finalmente un custode per me», ha scritto il musicista dei Pink Floyd, che ha pubblicato anche una serie di scatti delle nozze negli Hamptons, dove possiede una villa.

Roger e Kamilah si frequentano da quasi cinque anni: «L'ho incontrata a uno dei miei concerti un paio di anni fa», ha raccontato Waters nel 2018 all'argentino Infobae: «Lavorava nei trasporti e guidava la macchina che mi stava portando».

Fonti dell'entourage del musicista confermano che la Chavis è stata l'autista di Waters al Coachella Festival, nel 2016. «Sono stato in un posto per due settimane e c'erano molti trasferimenti tra l'hotel e la sede. La mia guardia del corpo era seduto davanti con lei e parlavano, mentre io restavo dietro. Non lo so, qualcosa in lei mi ha attratto...».