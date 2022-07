FANNO TANTO I PRECISINI NEI LORO PAESI, POI ARRIVANO IN ITALIA E PENSANO SIA TUTTO PERMESSO – LA TRAGEDIA DELL’ARGENTARIO È L’ENNESIMA DIMOSTRAZIONE CHE I TURISTI, ANCHE QUELLI NORDICI, TRATTANO IL NOSTRO PAESE COME UN PARCO GIOCHI: I QUATTRO DANESI AVEVANO INSERITO IL PILOTA AUTOMATICO E ANDAVANO A TUTTA VELOCITÀ. CON IL LORO MOTOSCAFO HANNO TRANCIATO IN DUE LA BARCA A VELA SU CUI VIAGGIAVA IL GALLERISTA ROMANO ANDREA GIORGIO COEN, MORTO NELL'IMPATTO. IL RECUPERO DEL CORPO È STATO DRAMMATICO: ERA RIMASTO INCASTRATO SOTTO AL MOTOSCAFO, NELL’ELICA. CONTINUANO LE RICERCHE IN MARE DI ANNA CLAUDIA CARTONI…

1 - ARGENTARIO ERRORE FATALE “C’ERA IL PILOTA AUTOMATICO, ERAVAMO ACCECATI DAL SOLE”

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti per “il Messaggero”

All'inizio hanno provato a dire che non comprendevano le domande e che non parlavano l'inglese né, tanto meno, l'italiano. Poi i quattro cittadini della Danimarca, a bordo del motoscafo Bibi Blue - un Fairline 58 - battente bandiera danese che sabato pomeriggio ha travolto una barca a vela al largo provocando la morte di Andrea Coen, romano di 58 anni, e la scomparsa in mare di un'altra passeggera, Anna Claudia Cartoni, hanno iniziato a parlare.

Con l'aiuto dell'interprete hanno detto tuttavia poco, che quel natante gli aveva tagliato la strada ma non avrebbero spiegato, ad esempio, perché il motoscafo navigasse a più di 30 nodi. Dalle prime informazioni si è tornati al silenzio fino a che una ragazza ventenne che era a bordo avrebbe ammesso: «Eravamo accecati dal sole e c'era il pilota automatico inserito».

Negli uffici della Capitaneria di Porto Santo Stefano i passeggeri del motoscafo danese sono rimasti per ore: il comandante, un uomo di 58 anni, la sua compagna 53enne, il figlio di lui (26 anni) e la sua fidanzata 24enne.

Sarebbe stata quest' ultima a dire che il motoscafo aveva il pilota automatico inserito e che la luce del sole non permetteva loro una corretta visuale. La procura di Grosseto aprendo un fascicolo per omicidio colposo, lesioni colpose e naufragio, ha iscritto sul registro degli indagati il comandante e proprietario del motoscafo, Per Horup. La dinamica esatta resta, tuttavia, da chiarire. […] Drammatico, invece, il ripescaggio di Andrea Coen che è rimasto incastrato sotto al motoscafo nell'elica. Per quanto riguarda la donna dispersa, le ricerche ormai da più di 24 ore stanno proseguendo senza soluzione di continuità. […]

2 - ALLA GUIDA DEL MOTOSCAFO UN IMPRENDITORE DANESE

Estratto dell'articolo di Valeria Di Corrado e Nicola Pinna per “il Messaggero”

Andava a forte velocità, nonostante la visibilità scarsa (dovuta ai raggi del sole in fase calante) e con il pilota automatico inserito, che però non è in grado di scansare gli ostacoli presenti in mare. Il 58enne danese, Per Horup, al comando del motoscafo che intorno alle 17,30 di sabato è planato sopra a una barca a vela, è ora indagato dalla Procura di Grosseto per omicidio colposo, lesioni colpose e naufragio.

Probabilmente l'uomo […] era distratto e lontano dal timone. L'imbarcazione era di sua proprietà e la teneva in rimessaggio in un porto toscano. Quando è avvenuto il tragico incidente, sul motoscafo con lui c'era il figlio Mikkel Horup, 26 anni: secondo la loro versione entrambi si trovavano in plancia di comando. Mentre la nuova compagna, Tine Lehmann (53 anni, proprietaria di una clinica estetica a Sønderborg), e la fidanzata del figlio, Anna Maria Dürr (24 anni), erano a poppa a leggere tranquillamente un libro.

[…] Rabbia sui social per l'ennesima tragedia che vede come protagonisti stranieri in vacanza in Italia. Persino i nordici, famosi per il loro senso civico, quando vengono nel nostro Paese sembrano dimenticare le regole che a casa loro rispettano diligentemente.

«L'Italia non è un parco giochi, spero ci sia una condanna esemplare per i 4 danesi che hanno causato l'incidente terribile dell'Argentario, con la scomparsa della cara amica Claudia. Aspetto un messaggio di solidarietà dell'Ambasciata e del suo Ambasciatore», ha scritto su Twitter Vanda Biffani, amica della vittima.

L'USO DELL'AUTOPILOTA

L'autopilota è diventato un optional molto diffuso anche sulle barche di piccole dimensioni. Acquistare questo dispositivo non significa, però, assumere uno skipper robotico pronto a tutto. Nel momento in cui viene acceso, riesce a mantenere la rotta, ma è necessario raddoppiare l'attenzione, individuando per tempo altre barche o ostacoli che l'autopilota potrebbe non rilevare lungo il tragitto.

3 - ARGENTARIO, CHI È L'UOMO MORTO NELL'INCIDENTE A PORTO ERCOLE. E CHI È LA DONNA DISPERSA

Estratto da www.lanazione.it

[…] Chi è l'uomo morto

È Andrea Giorgio Coen, 59 anni, l'uomo morto ieri nell'incidente all'argentario. Il 59enne si trovava a bordo della barca a vela insieme alla donna dispersa e ad altri amici quando sono stati travolti dall'imbarcazione a motore sul quale c'erano alcuni cittadini danesi. Un impatto violentissimo che di fatto ha spezzato in due l'imbarcazione. La vittima era direttore di una galleria d'arte, specializzata in arazzi e tappeti antichi, in via Margutta, nel cuore del centro storico di Roma.

La salma di Andrea Giorgio Coen, originario di Biella, ma residente a Roma, è stata portata all'ospedale di Orbetello (Grosseto).

Chi è la donna dispersa

La donna ancora dispersa in mare si chiama Anna Claudia Cartoni. Una sportiva, ex ginnasta, amante della montagna, tecnico e giudice internazionale. Nel mondo dello sport c'è dolore e sgomento per la scomparsa della donna. "Una delle sue figlie più amate, Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, è scomparsa nell'incidente nautico del Giglio - sottolinea la Federazione Ginnastica d'Italia in una nota sul suo sito web - La Federazione è sconvolta per la perdita di una figura importante, vista la responsabilità di raccordo tra gli uffici del settore tecnico e il campo, e di una donna eccezionale, che, malgrado la sofferenza per la disabilità della figlia, aveva sempre il sorriso sulle labbra e un modo gentile ed ottimista di affrontare un'esistenza difficile".

Sono moltissimi i post che si rincorrono anche su Fb nel mondo dello sport, ma anche da allievi e conoscenti che la ricordano come una "guerriera" o come un "esempio di cosa è una madre".

Anna Claudia infatti alla figlia disabile ha dedicato la sua vita e anche un libro: "Il suo libro, 'Irene sta carina, una vita a metà', edizioni Harpo, è un esempio di umanità sconfinata che ha dato, dà e darà forza a tutti coloro che si trovano in una situazione simile", sottolinea la stessa Federazione.

Chi sono i feriti

Tra le persone rimaste coinvolte nell'incidente anche Fernando Manzo, 61 anni, marito di Anna Claudia Cartoni, la donna dispersa, che secondo una prima ricostruzione si trovava al timone della barca al momento dell'impatto. I due sono residenti a Roma: la donna, insegnate di ginnastica, è da anni impegnata nell'assistenza ai bambini disabili.

