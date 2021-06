30 giu 2021 11:29

LA FANTASCIENZA DIVENTA REALTA' - L'AUTO VOLANTE AIRCAR HA COMPLETATO IL SUO PRIMO VOLO INTERURBANO IN SLOVACCHIA - IL VEIVOLO E' IN GRADO DI TRASFORMARSI IN UN'AUTO SPORTIVA IN SOLI TRE MINUTI E PUO' RAGGIUNGERE I 2500 METRI DI ALTEZZA E I 160 KM/H DI VELOCITA' - E' STATO PROGETTATO IN MODO CHE STABILITA' E CONTROLLO SIANO ACCESSIBILI A QUALSIASI PILOTA, SENZA NECESSITA' DI FORMAZIONE - AIRCAR SARA' IN COMMERCIO FRA... - VIDEO