IL FANTASMA DI CHIARA FERRAGNI ALEGGIA SU SANREMO – CARLO CONTI SPERA DI MOVIMENTARE IL FESTIVAL GRAZIE AL "TRIANGOLO" TRA L'INFLUENCER, L'EX MARITO EFEDEZ E TONY EFFE (CON CUI SI VOCIFERA CHE FERRAGNI ABBIA AVUTO UN FILARINO) – NON SOLO: FEDEZ E TONY EFFE HANNO INSCENATO UN VOLGARE "DISSING" A SUON DI OFFESE E ACCUSE RECIPROCHE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

fedez emis killa 1

«Sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta». Carlo Conti mette le mani avanti ma certo la presenza sullo stesso palco di Tony Effe, Fedez ed Emis Killa fa subito aleggiare l’ombra della grande decaduta, l’ex regina dell’«hi guys», Chiara Ferragni, che due anni fa era arrivata al Festival di Sanremo da grande «influen-star» e oggi si ritrova con un cumulo di sponsorizzazioni in rosso.

chiara ferragni 2

Torna invece l’ex marito, uno che sembra passare indenne da qualunque tempesta, come uno di quei politici che tanto mal sopporta. Fedez è come Fanfani, il Rieccolo, uno buono per tutte le stagioni, nonostante frequenti in egual misura studi di registrazione e studi di avvocati, come quelli della separazione (appena chiusa), quelli che gli hanno sistemato l’accordo extra-giudiziale per il presunto pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino, quelli che gli hanno evitato la possibile audizione nell’inchiesta sugli ultrà del Milan che lui frequentava

tony effe

All’Ariston sul palco nessun avvocato, ma due ex amici (Fedez e Tony Effe) che hanno cordialmente iniziato a detestarsi e si sono attaccati a colpe di barre, mettendo in pubblica piazza — i panni sporchi oggi si lavano sui social — la disistima, ricambiata, che ognuno dei due prova per l’altro. In mezzo Chiara Ferragni, perché mentre con Fedez la storia prendeva una piega che non si poteva più appianare, pare che Tony Effe la frequentasse: vero flirt o semplice amicizia?

[…]

Lei nel frattempo era già stata al centro di un altro brano dell’ex marito, Sexy Shop, nato in featuring con Emis Killa […] Altro giro, altro brano. Sanremo aspetta.

FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE fedez emis killa selfie sanremo chiara ferragni amadeus gianni morandi 1 chiara ferragni a sanremo FEDEZ E TAYLOR MEGA - BRANO CONRO TONY EFFE abiti chiara ferragni prima serata sanremo 8 FEDEZ - BRANO CONTRO TONY EFFE abiti chiara ferragni prima serata sanremo 6 fedez contro tony effe tony effe 23 abiti chiara ferragni prima serata sanremo 24 abiti chiara ferragni prima serata sanremo 27 abiti chiara ferragni prima serata sanremo 4 abiti chiara ferragni prima serata sanremo 25 tony effe tony effe Fedez Fabiano Capuzzo Cristian Rosiello Emis Killa fedez e emis killa fedez emis killa 2 chiara ferragni 1