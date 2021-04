IL FANTASMA DELLE COLLEZIONI PASSATE – LE MAISON HANNO CAPITO CHE, PER SOPRAVVIVERE ALLA MANCANZA DI CREATIVITÀ, DEVONO RITORNARE AI PEZZI CHE HANNO FATTO LA STORIA DEI MARCHI: CON LE NUOVE IDEE CHE LATITANO E I PROFESSIONISTI DEL SETTORE BRUCIATI DALLA VELOCITÀ CON CUI SI TRITANO LE NUOVE COLLEZIONI, LE MAISON PUNTANO SUL VINTAGE, MODERNIZZANDO ALCUNI DETTAGLI, MA RIMANENDO FEDELI AI CAPI SIMBOLO - UNA SCELTA MOTIVATA ANCHE DALL’IMPATTO SULL’AMBIENTE DELLA “FAST FASHION” CHE…

DAGOTRADUZIONE da Kristopher Fraser per www.thedailybeast.com

Una volta Heidi Klum ha detto: "La moda: un giorno entri, il giorno dopo esci". Ma a volte si può anche tornare alla ribalta.

Nelle case di moda con una storia lunga e leggendaria ci sono collezioni passate che vivono negli archivi. Questi archivi raccontano la storia e le origini del marchio e sono spesso utilizzati come riferimento per i designer per ricordare il DNA del marchio e creare versioni aggiornate dei pezzi.

Ultimamente, i marchi di moda hanno trovato un modo diverso per utilizzare i pezzi di d'archivio: riproporli per la vendita e ripresentarli alle sfilate.

Il famoso marchio americano Coach ha recentemente annunciato che per la presentazione della sua collezione primavera 2021 (che avverrà in digitale il 22 settembre), i nuovi pezzi del direttore creativo Stuart Vevers verranno abbinati ad alcune collezioni passate del marchio.

Ciò non è solo visto come un approccio più sostenibile alla moda, poiché incoraggia i consumatori a fare acquisti di capi vintage e investire in pezzi più longevi, ma anche come un freno all'ossessione dell’intera industria per la novità.

Questo segue la recente sfilata della collezione cruise di Balmain, in cui il lavoro di ciascun direttore creativo del marchio, dal fondatore Pierre Balmain all'attuale direttore creativo Olivier Rousteing, è stato mostrato senza che fosse presentato un solo nuovo capo di abbigliamento.

Ogni articolo di abbigliamento presente nella sfilata proveniva dagli archivi del marchio e, visto che il mondo della moda è alla ricerca di qualcosa da celebrare in un mondo post-lockdown, la collezione è stata accolta con applausi e lodi.

Rebecca Minkoff ha fondato il suo marchio nel 2005 ed è diventata famosa sia per le sue borse che per il prêt-à-porter. Dopo 15 anni di attività, le collezioni d'archivio sono diventate una componente chiave della sua attività.

L'e-commerce del marchio è noto per il successo delle vendite di pezzi di archivio. La prossima settimana Minkoff debutterà con la sua ultima collezione stagionale durante la settimana della moda di New York e ci si aspetta che trarrà ispirazione dal suo archivio.

"Sulla base della richiesta di alcuni dei nostri modelli classici, li riemettiamo in vendita per offrire ai clienti ciò che stanno cercando da Rebecca Minkoff", ha detto Minkoff al Daily Beast. "Aggiorniamo la fabbricazione e le dimensioni per mantenere l'offerta fresca ma conservando l'essenza dei pezzi originali che la gente ama."

Un aspetto dell’industria della moda portato all’attenzione del pubblico grazie alla pandemia è che il ciclo costante di creare qualcosa di nuovo aveva saturato il sistema e bruciato i professionisti del settore.

Le vendite e le collezioni d'archivio sono viste come un modo per contrastare questo effetto, offrendo ai clienti ciò che vogliono e dando ai designer una pausa dal bisogno di creare 50 nuove idee a stagione, una parte delle quali non arriverà mai nemmeno al reparto vendite.

Il rivenditore di articoli di abbigliamento da uomo con sede a New York Freemans Sporting Club ha annunciato che non si presenterà durante la settimana della moda di New York di quest’anno, ma di recente ha deciso di offrire ai suoi fan alcuni dei loro capi classici da acquistare.

"Penso che le vendite d'archivio facciano parte di un tentativo di massa per rallentare il ciclo della moda, cosa che sostengo pienamente", ha detto Nikko Lencek-Inagaki, responsabile del design per Freemans Sporting Club. "Non nego che la moda prosperi intorno alle novità, ma è stata accelerata talmente a un ritmo insensato che siamo tutti portati a pensare che sia necessario fare più collezioni esclusive all'anno.

“Questo è puro veleno per la creatività, lo stile, le piccole imprese e certamente il nostro grande e bellissimo pianeta Terra. Vedo le vendite di archivi come un flusso verso il valore, l’innovazione ponderata, lo stile e la creatività".

Il mercato della moda d'archivio è in crescita. Julie Ann Clauss, fondatrice della società di archiviazione The Wardrobe, ha fatto della raccolta e della vendita di capi vintage il lavoro della sua vita. Clauss vede gli archivi dei marchi di abbigliamento come sacri, nonché l'essenza di una casa di moda.

"Molti designer sono ovviamente ispirati dagli archivi della loro casa e fanno riferimento o aggiornano i look degli archivi per le nuove sfilate", ha detto Clauss. "Gli archivi sono fondamentali per un designer per mantenere l'etica di una casa di moda e comprendere i suoi codici o gli elementi distintivi del loro look. Con questo esempio intendo un designer che comanda una casa molto consolidata e più vecchia. Ma [Gli archivi] sono importanti anche per i marchi più giovani perché mantenere gli elementi di stagione aiuta a definire chi sono come marchio."

Ha aggiunto che "È molto importante per le case mantenere i propri archivi e pensare che abbiano un futuro nella moda. Ma la moda prospera sul nuovo, quindi avremo sempre bisogno di una nuova idea o punto di vista, anche se mescolato con un riferimento d'archivio, affinché sia effettivamente di tendenza".

Poiché la sostenibilità continua a essere una parola d'ordine dominante nel settore della moda, la tendenza verso l’acquisto di capi d'archivio sta per vedere una crescita importante.

"La moda vintage si lega al movimento sostenibile perché c'è così tanta grande moda del passato che le persone stanno riscoprendo ", ha detto Clauss. "Non c'è motivo per cui non possiamo incorporare capi vintage con la stagione in corso: è molto più sostenibile che acquistare costantemente un guardaroba completamente nuovo che viene smaltito dopo solo sei mesi, soprattutto se quel guardaroba proviene da una catena di fast fashion".

Secondo Clauss, l'attuale mercato per la rivendita, compresi i capi di abbigliamento che sarebbero considerati pezzi d'archivio, è ben intorno ai miliardi.

Lo stigma di possedere un capo datato è svanito poiché ormai le persone si concentrano di più sullo stile personale che sulla novità.

Mentre gli stilisti continuano a cercare risposte alla sostenibilità e rallentano il ritmo dell'industria della moda, le collezioni d'archivio hanno un futuro.