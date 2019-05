30 mag 2019 18:24

FAR ENTRARE UN CELLULARE IN CARCERE NON E' FACILE. DI PIU' – UN’EX TRAFFICANTE DI TELEFONINI RACCONTA COME FUNZIONA IL BUSINESS DEI MICRO CELLULARI: COMPRATI ALL’ESTERNO A 30 EURO, VENGONO RIVENDUTI ALL’INTERNO FINO A 200, E CHI LI SMERCIA TIRA SU 2.400 EURO AL MESE – ARRIVANO DALLA CINA E I CONTROLLI NON RIESCONO A BECCARLI: IL CASO DI POGGIOREALE A NAPOLI – VIDEO