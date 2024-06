A FAR L’OFFERTA COMINCIA TU - LA VILLA DI RAFFAELLA CARRÀ ALL'ARGENTARIO È IN VENDITA: LA MAGIONE, REALIZZATA DALL’ARTISTA GIÒ POMODORO, SI SVILUPPA SU TRE LIVELLI E SI ESTENDE SU 1162 METRI QUADRI CON GIARDINI, VIGNETI E PERSINO UN ELIPORTO – LA VILLA PADRONALE DI 716 METRI QUADRATI HA SETTE BAGNI, SETTE CAMERE DA LETTO, PALESTRA VISTA MARE E MEGA CUCINA – DEL COMPLESSO FA PARTE ANCHE UNA SECONDA VILLA CON…

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

CASA RAFFAELLA CARRA'

La villa di Raffaella Carrà all'Argentario è in vendita. Dopo la dimora di Vigna Clara da quasi 400 mq e un prezzo che supera i 2 milioni di euro, anche la proprietà in Toscana della indimenticabile Raffa è sul mercato. La villa, realizzata dall'artista Giò Pomodoro, è situata sulla Panoramica e ha una vista mozzafiato sull'isola del Giglio.

Raffaella Carrà, in vendita la sua casa a Roma: 420 mq con piscina, campi da tennis e 9 camere da letto

la casa di raffaella carra in vendita in toscana 9

La villa si estende su 1162 metri quadri di interni e quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti, un eliporto e ampio spazio per ospitare un maneggio, segnala La Nazione. Ad occuparsi della vendita è il portale Lionard Luxury Real Estate, che tiene il prezzo riservato, ma non inferiore ai due milioni di euro.

la casa di raffaella carra in vendita in toscana 7

«La villa padronale, di 716 mq, si sviluppa su 3 livelli - scrive l'agenzia che si occupa della vendita – […] All'interno si trovano il salone con camino, la cucina con grande dispensa, 7 camere da letto, 7 bagni, sala relax, palestra con ampia vetrata vista mare e due cantine al piano seminterrato, con soffitto a botte in pietra viva e pavimento in cotto, secondo la migliore tradizione toscana.

RAFFAELLA CARRA

Al primo piano, un terrazzo panoramico regala scorci mozzafiato. Dal retro si accede a un cortile, ideale per grandi pranzi all'aperto, attrezzato con griglie e una cucina professionale coperta».

«La seconda villa facente parte del complesso si sviluppa su due livelli per un totale di 236 mq. Ospita al suo interno un grande salone con camino, 3 camere da letto e tre bagni. Infine, la dependance in posizione panoramica sul poggio si compone di 2 grandi camere con relativi servizi per un totale di 236 mq».

