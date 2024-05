15 mag 2024 18:34

FAR WEST IN AUTOSTRADA - SCONTRI TRA ULTRAS DI JUVENTUS E ATALANTA LUNGO L'AUTOSTRADA DEL SOLE, ALL'ALTEZZA DI AREZZO, PRIMA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA TRA LE DUE SQUADRE ALL'OLIMPICO DI ROMA - LA MAXI-SCAZZOTTATA, CHE HA COINVOLTO UN CENTINAIO DI TIFOSI, SAREBBE PARTITA DOPO CHE LE DUE COMITIVE SI SONO INCROCIATE IN UN'AREA DI SOSTA: SI SONO LANCIATI CONTRO SASSI E QUALCHE FUMOGENO, MA AL MOMENTO NON RISULTANO ESSERCI FERITI…