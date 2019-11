SPARI A CORSO FRANCIA

Uno sparo esploso in aria a scopo intimidatorio. Così la Polizia ha fermato ed arrestato due rapinatori dopo un pericoloso inseguimento per le strade di Roma nord. La fuga dei malviventi a bordo di uno scooter è però terminata quando i due si sono schiantati contro un'auto civetta della polizia arrivata in ausilio ai Falchi della Squadra Mobile che si erano messi alla caccia dei due banditi. E’ accaduto domenica mattina a corso di Francia.

In particolare l’inseguimento ha preso dopo che i due ladri di Rolex hanno rapinato un uomo del prezioso orologio nel quadrante nord della città. Sulle loro tracce ci sono però i Falchi della Questura di Roma, specializzati in questo tipo di reato. Li vedono mentre mettono a segno il colpo e comincia un lungo inseguimento fra lo scooter Sh con i due malviventi e l’auto civetta della Polizia.

Arrivano i rinforzi, alle calcagna dello scooter ci sono diverse volanti della polizia ma i due fuggitivi non demordono, in una pericolosa corsa fra le strade di Roma nord prendono diverse sensi unici contromano. I poliziotti sparano un colpo di pistola di avvertimento con i rapinatori che tentano un’ultima disperata manovra schiantandosi però contro un'auto civetta che gli taglia la strada su corso Francia, all’altezza di via Luigi Bodio.

Bloccati dalla polizia i due rapinatori sono stati trovati con indosso due Rolex appena rapinati. Entrambi residenti a Napoli, i due sono stati arrestati ed accompagnati in commissariato. Identificati sono ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Feriti quattro poliziotti, due medicati sul posto ed altrettanti trasportati in ospedale con alcuni giorni di prognosi.

