SPARATORIA COLONNE DI SAN LORENZO MILANO
FAR WEST A MILANO - UN22ENNE MAROCCHINO CON PRECEDENTI, SOSPETTATO DI AVER COMPIUTO UNA RAPINA, AIZZA IL SUO PITBULL CONTRO LE FORZE DELL'ORDINE ALLE COLONNE DI SAN LORENZO. UN CARABINIERE, MORSO PIU' VOLTE DALL'ANIMALE, SPARA E LO FERISCE - URLA E CAOS NELLA MOVIDA MILANESE, FERITI DI STRISCIO DUE PASSANTI. DIVERSI GIOVANI PRESENTI SE LA SONO PRESA CON LE FORZE DELL'ORDINE. E IL WEEKEND E' APPENA INIZIATO...-
SPARATORIA COLONNE DI SAN LORENZO MILANO
"LA MORTE DI CARLA FRACCI È UN'EMOZIONE CHE PERCORRE TUTTA LA CITTÀ" – IL MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO DELPINI E L'ABBRACCIO DELLA SUA MILANO AI FUNERALI - IL SINDACO SALA: "UN TRAM BIANCO DAVANTI ALLA SCALA DEDICATO A LEI – FOLLA NELLA CHIESA DI SAN MARCO. CON IL MINISTRO FRANCESCHINI, I BALLERINI BOLLE, MANNI E ARDUINO, IL SOVRINTENDENTE MEYER: "ALLA SCALA UN EVENTO IMPORTANTE PER RICORDARLA". LE MUSICHE DI VERDI ALL'ARRIVO DEL FERETRO – VIDEO
UCCI, UCCI C’E’ DEL TENERO TRA I COMPAGNUCCI - NON SI VIVE DI SOLA POLITICA NEL PD: SI SUSSURRA CHE SIA NATA UNA "AMICIZIA PARTICOLARE" TRA DUE BIG DEL PARTITO DEMOCRATICO. NONOSTANTE I DIRETTI INTERESSATI FACCIANO DI TUTTO PER TENERE IL LORO RAPPORTO SEGRETO, LE VOCI CHE CIRCOLANO DA QUALCHE GIORNO SEMBRANO MOLTO BEN CIRCOSTANZIATE. CHI SARANNO? AH, SAPERLO…
TOH, DALLA FINESTRA SBUCA UN COCKTAIL - ARRIVA A MILANO SOLO PER QUESTO WEEKEND "SGRAPPA E VIA!", IL PRIMO POP UP BAR DELLA GRAPPA IDEATA DALL'ARTISTA MAURIZIO CATTELAN - LUNGO I NAVIGLI SI POTRANNO BERE GLI ORIGINALI LONG DRINK "FUCK YOU TOO" E "FUCK ON THE BEACH", NOMI CHE EVOCANO L’ICONICO DITO MEDIO DI CATTELAN, IMPRESSO SULLA BOTTIGLIA DEL DISTILLATO: "È UN MESSAGGIO CHE PUÒ FUNZIONARE ANCHE PER CHI TI STA UN PO’ SULLE PALLE..."
NEANCHE DOPO AVER SBAGLIATO IL RIGORE CONTRO IL BRASILE HA PIANTO COSI’ TANTO... – LA FIGLIA DI ROBERTO BAGGIO RACCONTA DI AVER GUARDATO IL FILM SU NETFLIX (“IL DIVIN CODINO”) CON IL PAPÀ: “HA PIANTO TUTTO IL TEMPO. E VOI?" (PURE) - SONO TRASCORSI ORMAI VENTISETTE ANNI, MA CERTE EMOZIONI SONO TALMENTE FORTI CHE SEMBRA CHE NON SE NE SIANO MAI ANDATE… - VIDEO
CAFONALINO – A ROMA STA TORNANDO LA NORMALITÀ: SVIPPATI, MORTI DI FAMA, PREZZEMOLINI E SVOLTAPAGNOTTA DEI PARTY RIEMERGONO DAL LETARGO E SI RITROVANO A SBEVAZZARE AL MAXXI, CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE - AVVISTATI BEBE VIO, GIAMPIERO INGRASSIA, SONIA BRUGANELLI, ROCCO FASANO, JANE ALEXANDER, MONICA GIANDOTTI E ANCHE IL DEPUTATO FORCHETTONE DI "ITALIA VIVA" LUCIANO NOBILI…
HABEMUS PASS! L’UE HA RAGGIUNTO L’ACCORDO SUL CERTIFICATO DIGITALE CHE DOVREBBE RENDERE I VIAGGI PIÙ FACILI (E SICURI) – SI DOVRÀ PROVARE L'AVVENUTA VACCINAZIONE O LA GUARIGIONE DAL COVID (MA PER ORA NON VALGONO I SIEROLOGICI COME PROVA) – IL REGOLAMENTO ENTRERA’ IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2021 E RESTERA’ VALIDO PER UN ANNO. MA COMUNQUE NON SARA’ UNA PRECONDIZIONE PER ESERCITARE IL DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE (ALLORA A CHE SERVE?)
UN CONTO È AVER VOGLIA DE SCOPA', UN ALTRO È ESSERE OSSESSIONATI - SE AVETE QUESTI OTTO SINTOMI SIGNIFICA CHE SOFFRITE DI UN BISOGNO COMPULSIVO D’AMORE FISICO, CHE SI TRADUCE IN UNA DIPENDENZA (E IL LOCKDOWN HA AUMENTATO I CASI): PENSARE TROPPO AL SESSO, FARLO FINO A PROVARE DOLORE, ESCLUDERE ALTRE ATTIVITÀ, SPOSTARE SEMPRE DI PIÙ IL LIMITE, PERDERE IL CONTROLLO E…