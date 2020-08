5 ago 2020 17:26

FAR WEST? NO, NEW YORK – NELLA GRANDE MELA IL CORONAVIRUS E LA CONSEGUENTE CRISI ECONOMICA HANNO PORTATO A UN’IMPENNATA DI EPISODI VIOLENTI: A LUGLIO CI SONO STATE 244 SPARATORIE, GLI OMICIDI SONO AUMEMENTATI DEL 59% COSÌ COME SONO SCHIZZATI ALLE STELLE I FURTI D’AUTO – TREMA ANCHE LA RICCHISSIMA UPPER EAST SIDE DOVE LE RAPINE IN STRADA SONO AUMENTATE DEL 286%...