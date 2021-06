FARE I CONTI DEL SERVER - LA PROCURA DI FIRENZE HA DISPOSTO ULTERIORI ACCERTAMENTI SUL SERVER DI NAPOLI DI "RCS", LA SOCIETÀ CHE HA FATTO LE INTERCETTAZIONI DEL TELEFONO DI PALAMARA - CON IL PROVVEDIMENTO IL PROCURATORE AGGIUNTO LUCA TURCO CHIEDE DI ACQUISIRE COPIA DELLE TRACCE INTERCETTATE, E I “FILE DI LOG” – QUELLE INTERCETTAZIONI SONO UTILIZZABILI, ANCHE SE TRANSITAVANO DA SERVER PRIVATI, CON CONSEGUENTE RISCHIO DI MANIPOLAZIONE?

(Adnkronos) - La procura di Firenze ha disposto ulteriori accertamenti sul server di Napoli di Rcs, la società che ha fornito ai magistrati gli apparati e i programmi per svolgere le intercettazioni a carico dell'ex consigliere del Csm Luca Palamara imputato a Perugia.

Dopo l'ispezione disposta dalle Procure di Napoli e Firenze, che stanno svolgendo in coordinamento le indagini sul server della società milanese nella città partenopea, il procuratore aggiunto del capoluogo toscano Luca Turco ''visto in particolare l'esito delle attività di ispezione eseguite'', ''rilevato che la polizia giudiziaria delegata ha dato atto di non aver proceduto all'acquisizione delle menzionate tracce'' e ''ritenuto, dunque, che occorre procedere ad attività irripetibile diretta ad acquisire copia delle tracce dell'intercettazione telematica disposta dalla procura di Perugia compresi i file di log'' ha disposto che la polizia giudiziaria ''proceda all'acquisizione di copia delle tracce già individuate''.

Con il provvedimento Turco chiede inoltre di estrarre ''copia di file di log di interesse riferibili al periodo temporale che intercorre dalla data di inoculazione del captatore informatico alla data di esecuzione degli accertamenti tecnici irripetibili''.

Nel procedimento della procura di Firenze, che vede come parti offese Luca Palamara e Cosimo Ferri, sono indagate due persone, tra cui Duilio Bianchi, l'ingegnere responsabile tecnico di Rcs, accusato di frode nelle pubbliche forniture, falso e falsa testimonianza. Gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti del Cnaipic della Polizia Postale

