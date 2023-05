9 mag 2023 08:27

FARE LA GUERRA COSTA - GLI STATI UNITI FORNIRANNO 1,2 MILIARDI DI DOLLARI IN PIÙ IN AIUTI MILITARI A LUNGO TERMINE A KIEV PER RAFFORZARE ULTERIORMENTE LE SUE DIFESE AEREE MENTRE LA RUSSIA CONTINUA A COLPIRE L'UCRAINA CON DRONI, RAZZI E MISSILI TERRA-ARIA - A DIFFERENZA DI ARMI, MUNIZIONI EEQUIPAGGIAMENTI INVIATI DALLE SCORTE DEL PENTAGONO, I NUOVI FONDI DOVRANNO ESSERE SPESI NEI PROSSIMI MESI O ANNI PER GARANTIRE LE FUTURE ESIGENZE DI SICUREZZA…