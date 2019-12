UNA FARFALLINA È PER SEMPRE – BELEN MOSTRA LA COSCIA E L’INGUINE CON IL TATUAGGIO RESO NOTO GRAZIE ALLA SCALINATA DI SANREMO E I FAN IMPAZZISCONO: LO SCATTO DI VINCENT PETERS ATTIZZA I FOLLOWER CHE LO PREMIANO CON UNA COLATA DI SALIVA E CON QUASI 300MILA LIKE – LEI, OLTRE A METTERE IN MOSTRA LE GRAZIE, CONFESSA DI ESSERE ANCHE UN’OTTIMA CUOCA E DI SAPER BALLARE IL TANGO, MA DI NON SAPER… - VIDEO

Daniela Mastromattei per “Libero quotidiano”

Belen Rodriguez è bella, sprizza sensualità da ogni poro, ha un corpo statuario e la sua farfallina è la più amata dagli italiani. Non c' è da stupirsi se la sua ultima foto nella quale appare seminuda e assai provocante riceve 250mila like.

I suoi ammiratori (novemila followers su Instagram) non aspettano altro. Stavolta la showgirl argentina torna a infiammare la rete con una immagine in bianco e nero, opera di Vincent Peters, mostrando di nuovo il suo tatuaggio inguinale, entrato prepotentemente nella storia del Festival di Sanremo.

La farfallina della Rodriguez, sposata con Stefano De Martino, non passa mai di moda. Uscita allo scoperto in mondovisione per la prima volta nel lontano 2012 sul palcoscenico dell' Ariston - tra i numerosi «oh mio Dio» della gente in platea - dallo spacco mozzafiato dell' abito bicolore, abilmente mosso attraverso le sapienti falcate, ogni tanto fa capolino, spinta da un irrefrenabile desiderio di far parlare di sé. Felice probabilmente di aver lasciato in tutti noi quel dubbio amletico sulla biancheria intima: Belen lo indossava oppure no il perizoma?

Di sicuro nello scatto artistico del fotografo Peters - attualmente tra i più apprezzati dalle star di Hollywood e della moda - che ama utilizzare quasi esclusivamente la monocromia - le mutande non ci sono.

Come si può notare nell' immagine messa in pagina, Belen è completamente nuda, il suo corpo è coperto parzialmente da un telo bianco, tanto che sui social qualcuno fa qualche azzardo di troppo associando la posa dell' ex modella a quella della Venere. E precisa: è una moderna reinterpretazione.

LE CONFESSIONI Tuttavia la Rodriguez non è solo bella è pure spiritosa. E sa «baciare benissimo». Lo ha appena rivelato in un video pubblicato su Witty Tv. I fan in visibilio hanno gradito. Si descrive nell' intervista come un' ottima cuoca, amante del tango e incapace di fare le imitazioni.

«Me la cavo molto bene ai fornelli. Mia nonna era chef e pasticcera. Credo di avere ereditato le sue abilità in modo del tutto inconsapevole. Il mio piatto migliore? Il ragù». Oltre al tango, che sostiene di saper ballare, dice: «Mi piace anche la bachata», genere latino-americano molto sensuale in coppia sulla pista.

Non a caso qualche giorno fa aveva postato su Instagram un video nel quale si allenava ballando con un professionista. L' argentina in televisione in questo periodo con Tu Si Que Vales, format di successo su Canale 5 con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli, ogni sabato sera incanta il pubblico con le sue mise mozzafiato (e qualche battuta ironica).

Non si può proprio dire che ami lo stile castigato. Lo dimostra ogni giorno ai suoi fan che hanno la possibilità di ricevere on line una foto e un pensiero.

I social sono per lei una vetrina irrinunciabile, con loro condivide un po' tutto, i momenti trascorsi insieme al marito Stefano e al piccolo Santiago, oppure come ha fatto ieri l' immagine che la ritrae con la sua famiglia d' origine.

Dopo aver postato la foto un po' vintage dei Rodriguez al completo, ha scritto: «Grazie alla vita per questa incredibile famiglia che mi ha regalato». È una donna che oltre alla bellezza dirompente ed esplosiva ai suoi ammiratori desidera regalare perfino le sue emozioni più intime.

