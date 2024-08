FASCISTELLI, ZITTI E… “MUTI” – MILITANTI DI CASAPOUND E DI ALTRE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE COMMEMORANO ETTORE MUTI, GERARCA E SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA, FUORI DALL’ABITAZIONE A FREGENE, DOVE VIVEVA QUANDO VENNE UCCISO NEL 1943 – LA CERIMONIA CON CANDELE, FIORI E SALUTI ROMANI – SUL MURO, UN POSTER DI “GIM DAGLI OCCHI VERDI” CON LE SCRITTE: “EROE E MARTIRE” – LE OPPOSIZIONI: “COSA ASPETTA GIORGIA MELONI A SCIOGLIERE CASAPOUND?”. LA REPLICA PROVOCATORIA: “DOVREMMO COMMEMORARE I PARTIGIANI?”

Estratto dell’articolo di di Manlio Adone Pistolesi per www.open.online

Un santuario con tanto di poster, poi sotto candele e fiori. La commemorazione si chiude con i saluti romani e l’attenti. Una vera e propria parata fascista con tutti i riti tradizionali per Ettore Muti, militare, aviatore e segretario nazionale del partito Nazionale Fascista.

Decine di neofascisti appartenenti a CasaPound, Blocco studentesco, Azione Frontale, Raido e il Cerchio, hanno reso omaggio al gerarca lo scorso 24 agosto a Fregene in via Palombina, fuori dall’abitazione dove viveva quando venne ucciso nel 1943.

LA COMMEMORAZIONE

«I militanti della tartaruga frecciata hanno reso omaggio a Gim dagli occhi verdi deponendo un mazzo di fiori nella pineta dove trovò la morte», scrive Casapound sul suo gruppo Telegram. Il loro ricordo avviene di primo pomeriggio, mentre i militanti di Azione Frontale e del Cerchio si danno appuntamento in via Palombina in piena notte.

Al muro affiggono un manifesto: una foto di Muti con l’abbigliamento da aviatore e poi le scritte “Eroe e martire” e la dedica “i camerati”. Nelle foto condivise online da Azione Frontale dei neofascisti sono ripresi di spalle con magliette con scritte e simboli che rievocano il regime. […]

2. BONELLI, COSA ASPETTA MELONI A SCIOGLIERE CASAPOUND?

(ANSA) - "Non capiamo come sia potuto accadere che ad una organizzazione neofascista come CasaPound sia stato possibile celebrare a Fregene l'anniversario della morte di Ettore Muti, che fu anche segretario del partito Nazionale Fascista. L'episodio dell'altra notte a Fregene è un atto intollerabile frutto anche del clima che si respira ora, con la fondazione legata al partito della Meloni che finanzia le organizzazioni neofasciste legate a CasaPound.

Ricordiamo che in molti episodi del recente passato questa organizzazione ha dimostrato i suoi metodi violenti e di richiamo al fascismo. Ne sono un esempio i casi di Andrea Joly, il giornalista del quotidiano La Stampa che il 20 luglio scorso è stato aggredito davanti al circolo 'Asso di Bastoni' da militanti di Casa Pound, oppure l'aggressione di Giugno a Roma dei giovani della Rete degli studenti e di Sinistra Universitaria che avrebbe coinvolto 4 militanti della medesima organizzazione. Giorgia Meloni sciolga immediatamente CasaPound e tutte le altre organizzazioni che si richiamano al fascismo con un decreto urgente." Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli

3. CASAPOUND, DOV'È LO SCOOP SU COMMEMORAZIONE ETTORE MUTI?

(ANSA) - "La polemica e l'attacco del giorno di Repubblica, Corriere & co. di oggi è sulla commemorazione di Ettore Muti a Fregene. Ma dov'è lo scoop? Che cosa vi aspettate, che iniziamo a commemorare i partigiani per farvi contenti? E comunque è davvero assurdo come certi eroi del secolo scorso facciano così tanta paura anche da morti". Lo scrive su Facebook, Luca Marsella, portavoce di Casapound.

