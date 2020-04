LA FASE 2 NON RUSSA – CONTRARIAMENTE AI PROCLAMI DELLA PROPAGANDA DI PUTIN, NESSUNA REGIONE HA CHIESTO L’INTERVENTO DEI MILITARI RUSSI CHE STANNO DANDO UNA MANO IN LOMBARDIA – TUTTI SONO SODDISFATTI DEL LAVORO CHE HANNO FATTO A BERGAMO E DINTORNI, MA LA PRESENZA DIVENTA PIÙ INGOMBRANTE OGNI GIORNO CHE PASSA PER VIA DELLA PROPAGANDA DI MOSCA, CHE INONDA IL WEB DI RACCONTI SULLE LORO IMPRESE – VIDEO

Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

militari russi a orio al serio 2

"Njet, spasibo". Il governo italiano è intenzionato a rispondere con un "No, grazie" all' ipotesi di prolungare la missione militare arrivata da Mosca per lottare contro il virus. La motivazione è semplice: contrariamente ai proclami del Cremlino, nessuna regione ha domandato l' intervento dei soldati russi. Il Friuli Venezia Giulia ha negato di averlo fatto; il Piemonte ha già risolto i problemi in maniera autonoma. E anche la Puglia si smarca in modo netto: «Mai chiesto e non ne abbiamo bisogno», spiegano dall' ufficio del presidente Michele Emiliano. «Noi ci siamo rivolti soltanto al patriarcato, a cui siamo legati per il santuario di San Nicola, che ci ha generosamente donato maschere e tute protettive. Dopo ci ha scritto l' ambasciatore a Roma offrendoci i sanificatori presenti in Lombardia.

sputnik e la spedizione dei militari russi in italia 2

Lo abbiamo ringraziato, ma non ci servono proprio».

militari russi

L' operazione "Dalla Russia con l' amore" si avvia quindi alla conclusione. Non ci sono date fissate, perché l' intera spedizione è sbarcata nel nostro Paese senza una pianificazione e senza accordi scritti: «I nostri specialisti rimarranno in Italia fino ad una specifica decisione congiunta della parte russa e di quella italiana», ha dichiarato il 26 marzo l' ambasciatore Serghej Razov. Dopo oltre un mese di attività la fine dell' emergenza si avvicina e con la riapertura del 4 maggio pure la brigata chimica potrà prendere la strada di casa.

il generale kikot insieme a militari russi e italiani

gli aiuti russi all'italia

Tutti lodano il lavoro svolto dai medici nell' ospedale della Fiera di Bergamo e dagli specialisti chimici che in Lombardia hanno sanificato più di 90 residenze per anziani. La presenza del contingente in Italia però sta diventando fonte crescente di imbarazzo. La propaganda di Mosca infatti inonda il web di racconti, tradotti persino in arabo, sulle imprese dei soccorritori e sull' entusiasmo della popolazione: «I russi sono stati essenziali per bonificare il fronte più oscuro e più letale della guerra al Covid», ha scritto il sito Sputnik . Il leitmotiv è esplicito: «Noi abbiamo dato una mano all' Italia. Mentre l' Ue e la Nato sono semplicemente rimasti a guardare». Un messaggio anti-europeo e anti- atlantico che rischia di pesare sulla posizione del nostro governo nei tavoli internazionali, proprio mentre dipendiamo dal sostegno finanziario di Bruxelles.

sputnik e la spedizione dei militari russi in italia 1

sputnik e la spedizione dei militari russi in italia

La gestione sul campo della colonna russa, che conta oltre cento uomini e una ventina di veicoli, non è stata facile. La spedizione è stata chiesta dal premier Conte e accolta all' atterraggio dal ministro degli Esteri Di Maio, ma poi è toccato alle forze armate organizzarne l' impiego. Una situazione senza precedenti: un reparto non alleato impegnato operativamente all' interno di un Paese della Nato. E si tratta di un' unità dedicata all' impiego delle armi più segrete, con una preparazione specifica nell' intelligence. «Ricordate le vignette Sturmtruppen ?" », spiega un ufficiale dell' esercito italiano dietro l' anonimato. «C' era una vedetta che chiedeva: amici o nemici? E gli veniva risposto: semplici conoscenti. Bene, con i soldati russi ci siamo comportati così: né amici, né nemici».

MILITARI RUSSI IN ITALIA PER IL CORONAVIRUS giuseppe conte vladimir putin

Ogni movimento della brigata chimica è stato accompagnato dai nostri militari, sempre insieme ma separati. Una scelta della Difesa che ha fornito garanzia concreta ai partner dell' Alleanza atlantica, sventando l' eventualità che la spedizione dell' Est si avvicinasse alle installazioni della Nato.

militari russi a orio al serio 1

Si è trattato di una regia politicamente complessa, che ha tenuto conto delle prerogative dei vari ministeri e delle esigenze della Regione Lombardia, dove il vertice leghista ha relazioni consolidate con l' ambasciata russa. Alan Christian Rizzi, il sottosegretario regionale con delega alle relazioni internazionali, è molto attivo su questo fronte e in passato ha presenziato agli eventi di Gianluca Savoini, l' uomo del caso Metropole.

gli aiuti russi all'italia 1

Qualche tensione c' è stata quando la Protezione civile lombarda, guidata dall' assessore leghista Pietro Foroni, ha deciso di estendere la bonifica degli ospizi dalla provincia di Bergamo a quella di Brescia. Lì a Ghedi si trovano l' unico stormo dell' Aeronautica destinato anche alle incursioni nucleari e la base statunitense che custodisce le bombe atomiche: la presenza di un contingente russo in zona non poteva piacere al Pentagono.

Il rischio di un incontro ravvicinato è stato evitato selezionando con attenzione le residenze per anziani da ripulire, tutte a una distanza di sicurezza mai inferiore a quaranta chilometri dall' aeroporto. E quando i russi risaliranno sui loro aerei Iljushin saranno in tanti a tirare un respiro di sollievo.

militari russi a orio al serio 3 militari russi a orio al serio 13 militari russi MEDICI MILITARI RUSSI IN ITALIA mezzi militari russi nelle strade italiane 1 militari russi a orio al serio 12 militari russi a orio al serio 10 militari russi a orio al serio 11 militari russi a orio al serio 5 militari russi a orio al serio 4 militari russi a orio al serio 6 militari russi a orio al serio 7