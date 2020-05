FASE 2: QUI ROMA - NIENTE RESSA SU BUS E METRO. PASSEGGERI IN CALO DELL'85% RISPETTO ALL'EPOCA PRE-VIRUS - A REGIME SARÀ DIFFICILE FAR RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO. TRAFFICO INTENSO E CODE IN MATTINATA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST- LA RAGGI PENSA A UN SERVIZIO DI NAVETTE (MA LA FUNIVIA?)

Flavia Amabile per “la Stampa”

roma bus

Molto lentamente, quasi non credessero di poter di nuovo aprire la porta di casa però i romani sono riapparsi nelle strade. Di primo mattino la capitale sembrava non molto diversa da quella della quarantena, nel corso della giornata però il panorama è cambiato. Runner nei parchi, bambini a passeggio, suonatori lungo le vie pedonali, amici, curiosi, passeggeri nelle stazioni e a bordo di metropolitane e autobus, ma anche più auto e tante bici in strada.

I primi ad apparire sono stati i runners e gli operai dei cantieri che da oggi potevano tornare al lavoro. La bella giornata ha fatto il resto facendo uscire anche tanti genitori con figli e persone sui monopattini elettrici. Hanno iniziato a riaprire tanti locali con cibo da asporto e si sono formate le prime file all' esterno. In aumento il numero di passeggeri in transito alla stazione Termini e nelle stazioni della metro ma comunque pari all' 85% in meno rispetto ai flussi medi della città. È ancora libera la circolazione in centro ma si è tornati a pagare il parcheggio nelle strisce blu.

roma bus

«Un errore di programmazione del Campidoglio o semplice svista? - chiede Riccardo Magi, deputato di +Europa-Radicali - Ciò che non si comprende è come la sindaca Raggi abbia abolito il pagamento nei mesi lockdown e lo abbia ripristinato ora che bus e metropolitane possono trasportare un quinto dei passeggeri abituali. Nessuno ha intenzione di abolire la sosta a pagamento, si tratta di avere contezza del periodo che i romani stanno attraversando».

Traffico intenso e code sono state rilevate in mattinata sul Grande Raccordo Anulare e sulla tangenziale est.

Qualche fila anche agli ingressi di alcune stazioni della metropolitana dove sono previsti ingressi contingentati dei passeggeri.

roma fase 2 bus e metro

.Dai dati elaborati dai tecnici preposti allo studio della mobilità risulta oggi il 15% dei passeggeri rispetto ad un giorno pre Covid, ovvero circa 110mila vidimazioni su metro e Fs regionali e poco meno del doppio, ovvero quasi 150mila, sui bus di Roma. Dunque la stima prevede una flessione del volume dei passeggeri dell' 85%: normalmente in un giorno pre emergenza Coronavirus le validazioni ai tornelli di metro e Fs regionali si aggiravano sui 750mila passaggi mentre per i bus il traffico utenti era maggiore, anche sul milione e mezzo al giorno.

Roma ha superato la prova ma nei prossimi giorni si attendono numeri crescenti di traffico e passeggeri: affrontarli con questo parco di mezzi pubblici non sembra possibile senza creare assembramenti. La sindaca Virginia Raggi spiega di essere al lavoro per promuovere un sistema di navette. L' idea è quella di «creare delle convenzioni» in modo che «i dipendenti pubblici e delle grandi aziende possano provare un' alternativa al trasporto pubblico come lo conosciamo, con tappe dedicate che raccolgano le persone in determinati punti». Il ministero dell' Economia farà da apripista.

roma fase 2 metro