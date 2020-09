4 set 2020 11:12

FAST AND FURIOUS ALLA TEDESCA – IN GERMANIA HANNO UN PROBLEMA CON IL PIEDE PESANTE SULL’ACCELERATORE: DI GIORNO LA KURFÜRSTENDAMM A BERLINO È UN’ELEGANTE VIALE CON NEGOZI ALLA MODA, DI NOTTE SI TRASFORMA IN UN CIRCUITO AUTOMOBILISTICO DOVE LE AUTO POSSONO RAGGIUNGERE I 200 CHILOMETRI ALL’ORA E INGAGGIARE COMPETIZIONI CLANDESTINE – GLI INCIDENTI NON SI CONTANO PIÙ E…