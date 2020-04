FATE LEGGERE A CHI DICE CHE IL CORONAVIRUS È COME UN’INFLUENZA I DATI DELL’ISTAT SULLA MORTALITÀ IN ITALIA – NEI PRIMI 21 GIORNI DI MARZO AL NORD I DECESSI SONO PIÙ CHE RADDOPPIATI RISPETTO ALLA MEDIA 2015-2019. A BERGAMO L’AUMENTO È DEL 400%: DI SOLITO MORIVANO 91 PERSONE, QUEST’ANNO 398 – INCREMENTI DELLA STESSA INTENSITÀ SI REGISTRANO IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA E…

Istat: +50% morti Nord, +400% a Bergamo

(ANSA) - Nei primi 21 giorni di marzo al Nord i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media 2015-19. Il dato emerge dalla nota esplicativa dell'Istat che accompagna i dati sulla mortalità in Italia. Nell'analisi, che tiene conto di 1.084 comuni, si evidenzia in particolare la situazione di Bergamo, dove i decessi sono quasi quadruplicati "passando da una media di 91 casi nel 2015-2019 a 398 nel 2020".

"Incrementi della stessa intensità, quando non superiori - si legge -, interessano la maggior parte dei comuni della provincia bergamasca". "Situazioni particolarmente allarmanti - sottolinea l'Istat - si riscontrano anche nella provincia di Brescia, nel cui capoluogo i decessi nelle prime tre settimane di marzo sono più che raddoppiati: da 134 nel 2015-2019 a 381 nel 2020. Va ancora rilevato come incrementi superiori al 200% siano presenti anche in capoluoghi come Piacenza o Pesaro". Confermato, infine, il "maggiore incremento dei decessi degli uomini e delle persone maggiori di 74 anni di età".

