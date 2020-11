FATE LE VALIGIE, SI PARTE! – CI SONO OLTRE 300 MILIONI DI MONDI, DI PIANETI, CON CONDIZIONI SIMILI A QUELLE TERRESTRI SPARPAGLIATI PIÙ O MENO OVUNQUE NELLE PROFONDITÀ DELLA VIA LATTEA – SECONDO GLI STUDIOSI DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALIFORNIA A SANTA CRUZ C’È UNA PROBABILITÀ DEL 50% CHE STELLE SIMILI AL SOLE ABBIANO NELLA PROPRIA ORBITA UN MONDO POTENZIALMENTE ABITABILE E…

Civiltà aliene nello spazio? Secondo un ultimo studio che arriva dalla California ci sono oltre 300 milioni di mondi, di pianeti, con condizioni simili a quelle terrestri. Mondi sparpagliati più o meno ovunque nelle profondità della Via Lattea. “Questo è il risultato scientifico che tutti aspettavamo” spiega Natalie Batalha, astronoma presso l’Università della California a Santa Cruz che ha lavorato allo studio.

Le prime stime avevano indicato che un probabile 20% delle stelle simili al sole avesse nella sua orbita un mondo potenzialmente abitabile. Quel numero invece, secondo lo studio, è vicino al 50%, se non superiore. “Sono di più di quanto pensassimo. Generalmente al pubblico dicevo uno su quattro, uno su cinque, questo risultato ci ha piacevolmente sorpreso – dice Batalha -. Una stella su due, di quelle simili al sole, potrebbe potenzialmente avere un pianeta abitabile”.

“Questa scoperta è stata un importante passo in avanti – spiega Jason Wright, astronomo presso l’Università Statale della Pennsylvania che studia mondi potenzialmente abitabili, ma non ha partecipato allo studio -. È quella che ci ha confermato che ci sono molti luoghi in cui potrebbe essere nata la vita come la conosciamo”.

