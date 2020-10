FATE IL VOSTRO GIOCO. O IL LORO? – DROGA, PROSTITUTE E MILIONI DI DOLLARI MESSI A DISPOSIZIONE PER GIOCARE (E PERDERE) NEI CASINO': COME GLI HOST INDUCONO "LE BALENE", I GIOCATORI DISPOSTI A SPENDERE GRANDI CIFRE, A PERDERE REALIZZANDO OGNI DESIDERIO MENTRE SONO IN PREDA AL DELIRIO DEL GIOCO – I CLIENTI SPENDONO FINO ALL’ULTIMO CENTESIMO E NE ESCONO IN MUTANDE – MA NON VA SEMPRE BENE CON I POLLI DA SPENNARE…

Vi siete chiesti come è possibile perdere milioni di dollari al casinò? Se vi sembra facile sappiate che per mettere all’angolo un giocatore e spellarlo vivo c’è un duro lavoro del casinò e soprattutto degli host, quelle figure che hanno il compito di tampinare il cliente inducendolo a scommettere e continuare a perdere mentre li distraggono esaudendo ogni loro desiderio.

Il mese scorso, il Daily Mail ha riferito che il magnate di Hollywood Ron Meyer ha perso circa 100 milioni di dollari in parte con l'assistenza di un vicepresidente del casinò di Atlantic City. Una volta che Meyer ha esaurito il suo credito - presumibilmente, tra i 5 milioni e i 7 milioni per giocata - il VP lo ha portato in elicottero nel Connecticut dove gli è stato consentito di prendere in prestito dai 3 ai 5 milioni aggiuntivi per giocare.

«La maggior parte delle balene si aspetta il mondo. Se perdono vogliono di più; se vincono, vogliono ancora si più - ha detto un host al Post - Ron è la mia balena più carina. Scommetteva 30.000 o 40.000 al tavolo dei dadi e mangiava prosciutto e uova per colazione. Vincere o perdere, era lo stesso».

La storia di Meyer ha messo sotto i riflettori il mondo delle "balene", il termine con cui i casinò parlano dei giocatori disposti a giocare grandi cifre. Gli host sono disposti a fare di tutto per accontentarli e c’è chi, come Steve Cyr, esperto di "Caccia alle balene nel deserto", ha ammesso di essersi tuffato in un cassonetto per ottenere la mailing list di un casinò concorrente.

«Negli anni '90 volevo un cliente in particolare. Gli ho dato 100.000 dollari in fiches promozionali - ha detto Cyr - È stato un buon investimento. Negli anni, in un solo casinò con me, ha perso 11 milioni».

È un sistema progettato per attirare i ricchi e gli amanti del rischio in situazioni in cui sono matematicamente disposti a perdere. «C'era un nostro host che pagava prostitute e droghe colombiane con i soldi dei suoi giocatori - ha detto un collega, riferendosi ai crediti da utilizzare nel casinò - I giocatori a sei cifre hanno prostitute e cocaina. Ha funzionato benissimo fino a quando la polizia non l'ha scoperto».

Per alcuni giocatori, le linee di credito sono tutto. «Quando hai un problema con il gioco d'azzardo e qualcuno ti dà milioni di dollari di credito, andrai ovunque a prenderli. E l’host vuole che tu li abbia. Non è un tuo amico. Dopo che ti hanno dato i soldi che potrai perdere passano alla persona successiva».

Ma non sempre va tutto bene. L'imprenditore di Omaha Terrance Watanabe ha perso 189 milioni di dollari nel 2007 al Caesars Palace e al casinò di Rio a Las Vegas.

Non riuscendo a pagare è stato incriminato, ma l’avvocato lo ha difeso dicendo che: «Il casinò lo ha riempito di vodka Jewel of Russia Ultra e ha continuato a dargli antidolorifici perché si è fatto male sotto la doccia.

Quindi era doppiamente dipendente. In un periodo di tre ore e mezza a una slot machine, ha perso 10 milioni di dollari». Visti i fatti le accuse penali sono state archiviate e Watanabe ha pagato solo 500.000 in spese amministrative all'ufficio del procuratore distrettuale.

