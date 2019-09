DAGONEWS

Viaggi, bagni in piscine a sfioro e tanti, ma tanti soldi da spendere. È la dura estate dei Rich kids inglesi che, archiviata la delusione dei Mondiali dopo la semifinale persa con la Croazia, vista su mega proiettori e in cinema privati, decidono di godersi le vacanze lontani da traffico e sudore.

C’è chi decide di fare un tuffo nelle piscine a sfioro, chi di mettere in mostra i soldi di papà pronti per essere spesi in un nanosecondo e chi si fa immortalare accanto all’ultima macchina entrata nel garage di famiglia.

E poi viaggi da mille e una notte, yacht, champagne e aerei privati.

L’imperativo è spendere, non importa come. Si può decidere di “investire” i soldi di papà in una giornata di shopping folle o mostrare la propria cabina armadio che sembra un negozio di lusso.

Ecco una carrellata di foto che raccontano le fatiche dei riccastri inglesi.

