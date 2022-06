21 giu 2022 17:20

FATTONI IN ERBA – UN BAMBINO DI DIECI MESI È FINITO IN RIANIMAZIONE A RIMINI: È RISULTATO POSITIVO AI CANNABINOIDI – I GENITORI LO HANNO PORTATO IN OSPEDALE IN STATO COMATOSO, MA NON HANNO SAPUTO DARE SPIEGAZIONI PLAUSIBILI SULL’ACCADUTO: L’UNICA COSA CHE HANNO RIFERITO È CHE IL PICCOLO AVEVA TRASCORSO IL POMERIGGIO IN UN PARCO CITTADINO (DUNQUE, HA BRUCATO MARIJUANA? O NASCONDONO QUALCOSA?)