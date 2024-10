FATTURARE SU TIKTOK? FINCHÉ DIVORZIO NON CI SEPARI – NEGLI STATI UNITI GLI ACCOUNT DI FAMOSI TIKTOKER CHE HANNO FATTO FORTUNA RACCONTANDO LA LORO VITA CONIUGALE, FINISCONO SUL TAVOLO DEL GIUDICE AL MOMENTO DELLA SEPARAZIONE: SI TRATTA DI UNA MATERIA COMPLETAMENTE NUOVA IN CUI DECIDERE A CHI DEVE ANDARE IL PROFILO (E PUÒ DETERMINARE LO SPOSTAMENTO DI MIGLIAIA DI DOLLARI) – PER CHI FATTURA OGNI MESE MIGLIAIA DI DOLLARI E NON SI È ANCORA SPOSATO, LA "PROPRIETÀ" DELL’ACCOUNT FINISCE IN ACCORDI PREMATRIMONIALI, MA…

Quando Kat e Mike Stickler hanno chiesto il divorzio, i loro avvocati hanno avuto un problema di matematica.

Tra i beni più importanti della coppia c'era MikeAndKat, un canale su TikTok e YouTube in cui condividevano le loro vite con circa quattro milioni di follower. Nessuno sapeva come dividere equamente MikeAndKat tra Mike e Kat.

I social media pagano le bollette per milioni di americani. Ma guadagnarsi da vivere online è più complicato che lavorare dalle 9 alle 5. Gli influencer hanno bisogno di un pubblico per ottenere accordi pubblicitari e cambiare ciò che pubblicano rischia di allontanare i follower. Le coppie che mostrano la loro vita amorosa online affrontano una minaccia esistenziale per l'azienda di famiglia quando si separano.

Per gli avvocati incaricati di attribuire un valore in dollari agli account per dividerli equamente, è molto più difficile che valutare una casa o un'auto. Le fortune possono oscillare a seconda di quale ex ha le chiavi del conto. Questo è stato l'argomento di Kat nella lotta per il controllo del canale TikTok.

«Se l'account TikTok fosse lasciato a me, continuerebbe a crescere, ma se non lo fosse, si fermerebbe» ha detto Kat, 29 anni, nell'intervista.

Aveva ragione. Kat ha ottenuto il possesso dell’account TikTok, ha cambiato il suo handle in KatStickler e ora ha quasi 10,5 milioni di follower. Ne ha altri tre milioni su Instagram, YouTube e Facebook. I canali, dove Kat pubblica sketch in cui impersona sua madre e frammenti della sua vita quotidiana, le hanno fatto guadagnare abbastanza per acquistare un appartamento e diventare una piccola investitrice aziendale.

A Mike è finito l'account YouTube, che ora è defunto. Ora lavora nel settore delle vendite e ha rifiutato di commentare.

Negli Stati Uniti ci sono 27 milioni di creatori di contenuti a pagamento e il 44% di loro afferma che i social media sono il loro lavoro a tempo pieno, secondo il consulente The Keller Advisory Group.

I grandi guadagni non provengono da visualizzazioni o follower. I marchi pagano gli influencer per consigliare un prodotto o un servizio al loro pubblico. Gli inserzionisti statunitensi hanno pagato ai creatori di contenuti 26 miliardi di dollari nel 2023, secondo Statista.

Una volta che gli specialisti del divorzio calcolano quanti soldi stanno incassando gli account, la coppia può dividerli o un partner può prenderne di più e acquistare l'altro.

Ma c'è un fattore sfuggente nel valore di un asset digitale: il potenziale dell'account di continuare a fare soldi. Entrambi i partner devono dimostrare il loro ruolo in quel potenziale. A quanti scherzi hanno pensato? Quante ore hanno trascorso a modificare i video?

«Di solito c'è una persona nella relazione che è appassionata di social media, che guida l'attività» afferma Cameron Ajdari, che gestisce un gruppo che gestisce dei talenti con sua moglie che rappresenta alcune delle coppie più seguite di TikTok.

Non è sempre chiaro chi sia quella persona quando arriva il divorzio. Il successo sui social media spesso evolve rapidamente e le coppie potrebbero non essere preparate a tenere traccia delle finanze e del lavoro.

Reza e Puja Khan affermano che tutto ciò che hanno fatto per accumulare circa cinque milioni di follower sui canali condivisi è stato uno sforzo di squadra. Hanno iniziato a pubblicare post sul loro matrimonio nel 2020 e, nel giro di pochi mesi, Puja è stata in grado di lasciare il suo lavoro d'ufficio. Ora, stimano che i social media portino circa mezzo milione di dollari all'anno.

Quasi tutto questo finisce in un conto bancario congiunto. È stato un po' sconvolgente vedere i loro redditi aumentare così rapidamente, ben oltre quanto guadagnavano i loro genitori, dicono Reza, 28 anni, e Puja, 27. Hanno assunto un consulente finanziario all'inizio di quest'anno, ma l'idea di dividere il loro impero non ha mai sfiorato Puja.

Il modo in cui gli influencer ricostruiscono i loro marchi dopo la rottura può fare la differenza nella loro carriera.

Se la persona è diventata popolare pubblicando meme o tutorial di trucco, probabilmente non subirà un grande colpo finanziario da un divorzio. Ma potrebbero esserci più danni se molti dei video mostrano momenti in famiglia.

Ayumi Lashley, 34 anni, ha iniziato a creare video sui social media con suo marito nel 2017. Nel 2020 ne hanno fatto il loro lavoro a tempo pieno e i conti le hanno pagato l'auto e la casa.

Quando hanno divorziato nel 2023, entrambi hanno cercato di migliorare i loro profili personali, ma la loro base di fan è ancora legata a una relazione inesistente. Dice che ha scelto di non condividere molto sulla separazione e ha perso qualche migliaio di follower, mentre il suo ex ha pubblicato di più sul divorzio.

«Molte persone erano molto arrabbiate con me perché non ne parlavo - dice Lashley - La sua carriera sta andando alla grande e la mia no».

