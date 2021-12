FAUCI D'ORO – SE ANDASSE IN PENSIONE OGGI IL SUPER CONSIGLIERE DELLA CASA BIANCA, GUADAGNEREBBE ALMENO 300.000 DOLLARI L'ANNO - MA DOPO 55 ANNI COME IMPIEGATO FEDERALE, L'IMMUNOLOGO, 81ENNE, NON HA ANCORA DATO SEGNI DI VOLERSI RITIRARE - SE DOVESSE DECIDERSI, AVREBBE DIRITTO ALLA MEDIA DEGLI ULTIMI TRE ANNI DI COMPENSI, TUTTI SOPRA I 400.000 DOLLARI (PIU' DEL PRESIDENTE BIDEN!)...

Anthony Fauci è destinato a rastrellare il più alto pacchetto pensionistico del governo federale nella storia degli Stati Uniti: secondo una stima di Forbes, il suo pagamento annuale dovrebbe essere superiore a 350.000 dollari.

Il principale consigliere COVID della Casa Bianca, che ha 81 anni, non ha dato indicazioni su quando intende andare in pensione, dopo 55 anni come impiegato federale. Dal 1984, Fauci è direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID) presso il National Institutes of Health.

Se andasse in pensione oggi, Fauci guadagnerebbe ancora 350.000 dollari all'anno in pensione e la sua pensione e i suoi benefici continuerebbero ad aumentare con gli adeguamenti del costo della vita.

Fauci è diventato una sorta di celebrità tra i democratici dopo essere diventato la persona di punta nella risposta al coronavirus della Casa Bianca sotto Trump e ha continuato in quel ruolo con Biden. È stato spesso elogiato dalla sinistra per aver rimproverato Trump nei primi giorni della pandemia.

D'altra parte, i repubblicani hanno chiesto il licenziamento di Fauci e hanno criticato il medico per la sovvenzione al laboratorio di Wuhan, che secondo loro ha portato allo sviluppo del virus COVID-19.

Nel 2019, Fauci aveva uno stipendio di 417.608 dollari e nel 2020 è stato portato a 434.312 dollari, il che gli ha permesso di essere per due anni consecutivi il dipendente federale più remunerato. Fauci ha persino superato il presidente, i generali a quattro stelle e il resto dei suoi circa 4,3 milioni di colleghi nel governo federale.

Come presidente, Joe Biden, 79 anni, guadagna 400.000 dollari all'anno.

L'Ufficio per la gestione del personale rileva che i dipendenti federali con un servizio lungo come quello di Fauci possono andare in pensione e continuare a guadagnare l'80 per cento del loro stipendio medio calcolato sugli ultimi tre stipendi guadagnati – più qualsiasi credito che hanno lasciato per congedo per malattia che non è stato preso.

Utilizzando gli stipendi del 2018, 2019 e 2020, che equivalgono a 1,252 milioni di dollari di guadagni in tre anni, Fauci avrebbe iniziato a rastrellare l'80% della pensione di 333.745 dollari se fosse andato in pensione alla fine del 2020.