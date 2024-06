NELLE FAUCI DEI COMPLOTTARI – ANTHONY FAUCI, L’INFETTIVOLOGO A CAPO DELLA TASK FORCE USA CONTRO IL COVID, INTERROGATO DAI REPUBBLICANI, REGALA UNA SERIE DI CHICCHE AI NO-VAX E SVALVOLATI VARI: NON SOLO RIVELA DI ESSERSI “INVENTATO” LE REGOLE SUL DISTANZIAMENTO SOCIALE, MA AGGIUNGE DI NON AVER LETTO NULLA A SOSTEGNO DEL FATTO CHE FAR USARE MASCHERINE AI BAMBINI AVREBBE EVITATO LA TRASMISSIONE DEL COVID…

Estratto dell'articolo di Francesca Zavettieri per www.meteoweb.eu

Nella sua recente testimonianza, il Dr. Anthony Fauci ha rivelato dettagli scioccanti sulle origini delle regole di distanziamento sociale e sull’uso delle mascherine durante la pandemia di COVID-19. Queste nuove informazioni, emerse da un’intervista condotta dai repubblicani, sollevano seri dubbi sulla base scientifica di alcune delle misure più stringenti adottate per combattere il virus

Durante l’intervista, Fauci ha dichiarato di non ricordare l’origine della regola del distanziamento sociale di un metro e mezzo. “Sai, non ricordo. In un certo senso è apparso,” ha detto Fauci, secondo le trascrizioni della commissione. Ha anche ammesso di “non essere a conoscenza di studi” che supportassero il distanziamento sociale, aggiungendo che tali studi “sarebbero molto difficili” da fare.

Oltre a non ricordare alcuna prova a sostegno del distanziamento sociale, Fauci ha anche detto al consulente del comitato di non ricordare di aver letto nulla a sostegno del fatto che usare mascherine per bambini avrebbe impedito il COVID. “Potrei,” ha risposto Fauci quando gli è stato chiesto se ricordasse di aver esaminato studi o dati a sostegno dell’uso della mascherina per i bambini, “ma non ricordo esattamente di averlo fatto.”

[…] Tuttavia, Fauci ha testimoniato di non aver seguito alcuno studio a posteriori riguardo agli impatti delle mascherine sui bambini, affermando ironicamente: “Penso ancora che sia nell’aria,” riferendosi all’efficacia delle mascherine nel prevenire la trasmissione del virus.

Inoltre, Fauci ha affrontato la controversa teoria della fuga del virus da un laboratorio […] Fauci ha affermato che la teoria è una “possibilità” reale. “Penso che la gente ne abbia fatto degli aspetti di cospirazione,” ha detto, aggiungendo che “potrebbe essere una fuga di laboratorio.”

