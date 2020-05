NELLE FAUCI DEL CORONAVIRUS – IL VIROLOGO AMERICANO INIZIA UN PERIODO DI ISOLAMENTO DI 14 GIORNI DOPO UN CONTATTO “A BASSO RISCHIO” CON UNA PERSONA DELLO STAFF DELLA CASA BIANCA RISULTATA POSITIVA – IL VIRUS STA ASSEDIANDO TRUMP E I SUOI: IN TRE GIORNI SONO STATI SCOPERTI TRE CONTAGIATI, TRA CUI KATIE MILLER, PORTAVOCE DI PENCE, E UN’ASSISTENTE DI IVANKA – OBAMA PARLA DI GESTIONE DISASTROSA, E IL PUZZONE ADESSO RINNEGA ANCHE L’UTILITÀ DEL VACCINO…

Da “Adnkronos”

anthony fauci

Anthony Fauci in auto-isolamento dopo essere entrato a contratto con un caso positivo al coronavirus alla Casa Bianca. A dirlo alla Cnn è lo stesso Fauci, mentre a riportare la notizia è l'agenzia Dpa. Secondo la Cnn, venerdì scorso Fauci è risultato negativo al test per Covid-19, mentre lo scienziato ha avuto solo contatti "a basso rischio" con il personale, non in stretta vicinanza quindi con la persona poi risultata positiva.

donald trump e anthony fauci

Il direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive Usa - e uno dei volti più importanti della task force sul coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump - ha quindi spiegato che lavorerà da casa per 14 giorni e indosserà una mascherina durante la quarantena.

anthony fauci

Risale a giovedì scorso la comunicazione della Casa Bianca che informava di un membro dello staff risultato positivo al virus, sottolineando nel contempo come Trump fosse invece risultato negativo ai test e in buona salute. Del giorno seguente, venerdì, la notizia della positività al coronavirus dell'addetto stampa del vicepresidente Usa Mike Pence.

katie miller 5

Giuseppe Sarcina per il ''Corriere della Sera''

Tre casi in tre giorni. Il coronavirus guadagna spazio nel recinto della Casa Bianca. Ieri è risultata positiva al Covid-19 una collaboratrice di Ivanka Trump, allungando la scia cominciata venerdì 8 maggio con Katie Miller, portavoce del vicepresidente Mike Pence, e giovedì 7 da un «valet», un assistente personale del presidente.

mike pence katie miller

In particolare Katie Miller potrebbe aver infettato altre figure di vertice nell' amministrazione. La portavoce, 28 anni, lavora nello staff di Pence dall' ottobre del 2019, ha conosciuto e subito dopo sposato Stephen Miller, uno dei consiglieri più stretti di Donald Trump, l' ispiratore della linea dura in materia di immigrazione. Le nozze sono state celebrate lo scorso febbraio, poco prima che divampasse la pandemia. Il presidente era intervenuto al ricevimento, tenuto come è ovvio al Trump International Hotel.

ivanka trump

La notizia del nuovo contagio ha costretto l' Unità medica e i servizi segreti a indagini affannose. Venerdì Pence era pronto a partire per l' Iowa.

Ma l' Air Force 2 è rimasto bloccato per un' ora, fino a quando si è accertato che sei componenti dello staff del vice presidente erano stati con Katie molto tempo. Sono scesi e, presumibilmente, si sono sottoposti alla prova del tampone.

Completa il quadro quanto scrive il New York Times : il coronavirus ha colpito anche 94 dipendenti dei servizi segreti. Non si sa, però, se tra di loro ci siano agenti assegnati alla protezione del presidente e del vice.

donald trump e anthony fauci 1

L' allarme sale alla Casa Bianca. Donald Trump e Pence vengono ormai testati ogni giorno. Per tutti gli altri «c' è uno stretto protocollo» ha dichiarato il capo dello Staff Mark Meadows: «Solo chi è negativo entra in contatto con il presidente». Ma evidentemente queste misure non bastano.

In ogni caso Trump non cambia né toni né approccio.

Continua a farsi vedere senza la mascherina e, soprattutto, ad alimentare la confusione.

katie miller 1

In questo momento le autorità sanitarie e i migliori centri di ricerca americani stanno forzando i tempi per mettere a punto un vaccino. Forse anche entro l' anno. Il governo federale ha finanziato subito i progetti, stanziando un miliardo di dollari. Ma ecco che cosa ha detto venerdì il leader degli Stati Uniti: «Questo virus sta per andarsene senza bisogno di un vaccino. Se ne andrà e non lo rivedremo ancora, speriamo, per un po'.

donald trump senza mascherina 3

Potremo avere alcune fiammate, me le aspetto. Forse in autunno o forse no. Secondo molte persone probabilmente ci saranno (le fiammate, ndr ) e noi saremo in grado di domarle. Ma alla fine il virus se ne andrà per sempre».

Quindi il vaccino non serve?

Trump si avventura in questa analisi: «Sapete, ci sono alcuni virus e alcune influenze che vanno via grazie al vaccino, altre che scompaiono senza vaccino... Se oggi avessimo un vaccino sarebbe molto utile, sarei molto contento. Ma in ogni caso a un certo punto probabilmente se ne andrà via da solo».

LA VIGNETTA DI JIM CARREY SU TRUMP E IL DISINFETTANTE

Ecco, non siamo al livello delle iniezioni di disinfettante, ma anche questa uscita susciterà molte polemiche. Barack Obama, per esempio, ha definito la gestione della crisi da parte di Trump «un assoluto caotico disastro». L' ex presidente era in collegamento telefonico con la Obama Alunni Association. Una conversazione privata poi diffusa da Yahoo News : «La risposta alla pandemia è stata debole e a macchia di leopardo - ha detto Obama - il nostro governo ha usato il metro di misura "io che cosa ne ricavo?"».

barack e michelle obama con jill e joe biden

Anche Trump ieri ha attaccato «membri dell' amministrazione Obama-Biden» su un altro fronte, accusandoli di aver ordito un complotto con «politici sporchi» per rovesciarlo fabbricando lo scandalo del «Russiagate ».

