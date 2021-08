NELLE FAUCI DEL VIRUS – L’IMMUNOLOGO ANTHONY FAUCI SPEGNE LE SPERANZE DI CHI PENSAVA A UN RAPIDO RITORNO ALLA NORMALITÀ - LA SVOLTA NON SI VEDRÀ PRIMA DELLA PRIMAVERA 2022, MA PRIMA BISOGNERÀ CONVINCERE GLI SCETTICI A VACCINARSI: “SE BUONA PARTE DEI CIRCA 90 MILIONI DI AMERICANI CHE NON SI SONO VACCINATI LO FARÀ ENTRO L’INVERNO, PER LA PRIMAVERA AVREMO UN BUON CONTROLLO DELLA SITUAZIONE" - DAL 20 SETTEMBRE OLTRE 155 MILIONI DI AMERICANI POTRANNO RICEVERE LA TERZA DOSE…

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo continua senza sosta. Mentre il nostro Paese è alle prese con gli ospedali tornati sotto pressione sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva a causa del dilagare della variante delta, ma il numero di contagi è ancora sotto controllo, altrove la situazione è tornata ad essere di nuovo drammatica.

Con 628 mila morti totali e i contagi in fortissima crescita, - si legge sul Corriere della Sera - gli Stati Uniti sono nel pieno di una nuova ondata. I ricoverati sono oltre 100 mila, la cifra più alta degli ultimi sette mesi. Tra loro anche molti giovani. Nelle ultime sei settimane le vittime quotidiane sono aumentate del 281%. Su 4 milioni e mezzo di decessi complessivi in tutto il mondo, il 14 per cento è avvenuto negli Usa.

L’immunologo Anthony Fauci, - prosegue il Corriere - consigliere dell’amministrazione Biden per le questioni sanitarie, ha parlato in diretta tv sulla Cnn. La svolta nella pandemia — ha spiegato — non si vedrà prima della primavera 2022, ma per arrivare a questo obiettivo bisogna convincere gli scettici e i contrari a vaccinarsi.

"Se buona parte dei circa 90 milioni di americani che non si sono vaccinati lo farà entro l’inverno, per la primavera avremo un buon controllo della situazione". Dal 20 settembre negli Usa oltre 155 milioni di persone potranno ricevere la terza dose di vaccino. Unico requisito richiesto: avere ricevuto la seconda iniezione di Pfizer o Moderna da almeno 8 mesi.

