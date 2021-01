IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA (IL) TORO – I ROBIN HOOD DELLA FINANZA? SECONDO FUBINI RUBANO AI RICCHI PER DARE AI...RICCHI! “LE TRADING APP NON SONO IL RISCATTO DEI PICCOLI SUI TITANI DI WALL STREET, MA L'OPPOSTO: UN SISTEMA BEN DISSIMULATO PER ASPIRARE SOLDI DAL BASSO DELLA SCALA SOCIALE VERSO L'ALTO. CHI CREDETE CHE FORNISCA IL LORO MAGAZZINO DI OPZIONI, DERIVATI E I SOLDI PER INVESTIRE IN LEVA CHE POI QUELLI VI PRESTANO AL 6% O AL 7%?” – INTANTO WALL STREET OGGI PERDE, MA IL TITOLO DI "GAMESTOP" È CRESCIUTO DEL 74,5%