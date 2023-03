FEBBRE DA CAVALLO! - DUE CONDANNE PER IL SEQUESTRO DI UNICKA, "L'EREDE DI VARENNE" DAL VALORE DI 1,5 MILIONI DI EURO, RAPITO NEL 2017 E MAI RESTITUITO - IL TITOLARE DI FURGONI PER IL TRASPORTO DEI CAVALLI È STATO CONDANNATO A 5 ANNI PER RICETTAZIONE E TENTATA ESTORSIONE - DUE ANNI AL QUATTRO VOLTE CAMPIONE ITALIANO DEI GUIDATORI DI TROTTO, PASQUALE ESPOSITO - ENTRAMBI OBBLIGATI ANCHE A RISARCIRE 170 MILA EURO AL PROPRIETARIO DELLA SCUDERIA, GIANLUCA LAMI - L'INCREDIBILE STORIA DEL SEQUESTRO E DEL RISCATTO FALLITO…

Estratto dell'articolo di Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

unicka

È una di quegli ostaggi mai restituiti dai suoi misteriosi sequestratori, ed è ormai quasi certo sia stata uccisa. Ma anche se la biondissima Unicka non era una persona, bensì una cavalla da corsa — valutata nel 2017 almeno 1 milione e mezzo di euro — nella scuderia Wave dell’imprenditore toscano delle concerie Gianluca LamI.[…]

Il verdetto di primo grado con cui la giudice Annalisa Dini motiva ora la condanna a 5 anni (per ricettazione e tentata estorsione) del 72enne titolare di furgoni per il trasporto dei cavalli, Francesco Scardi, e a 2 anni (per tentata estorsione) del 63enne quattro volte campione italiano dei guidatori di trotto Pasquale Esposito, entrambi obbligati anche ad anticipare 170.000 euro sul futuro risarcimento a Lami, parte civile con l’avvocato Nicola Zanin.

unicka

Laureata del Derby Italiano 2016 al record della corsa e poi del Gran Premio Orsi Mangelli, erede della popolarità mediatica del sommo Varenne […] Unicka viene portata via insieme al compagno Vampire Dany la notte del 7 marzo 2017 […].

Il contitolare dell’ippodromo napoletano di Agnano, Pierluigi D’Angelo, riporta a Lami la voce che possano essere in Puglia, a Cerignola. Voce in estate riferita a Lami anche dall’allevatore Marco Folli, nel 2008 vittima a Bologna del sequestro del derbywinner 2003 Daguet Rapid, […].

unicka

E Folli a fine agosto 2017 informa Lami di essere stato contattato dal driver campano Pasquale Esposito, a detta del quale era stato Tango a organizzare il rapimento di Unicka, ma poi Tango era stato assassinato […] , e chi aveva in mano i cavalli era adesso disponibile a restituirli in cambio di «quattro fattrici dodici e mezzo per ognuna».

Lami, dopo un incontro all’ippodromo di Cesena con Esposito e Folli la sera del Campionato Europeo, l’11 settembre ad Agnano consegna a Esposito una scatola con 50.000 euro, che però dopo mezz’ora Esposito gli restituisce lamentando un equivoco che Folli spiega poi a Lami: gli interlocutori chiedevano non 50.000 ma 500.000 euro di riscatto. Solo allora Lami va dai carabinieri, i quali dai tabulati telefonici rilevano che Esposito, la mattina prima dell’incontro con Lami per il riscatto, si era visto con un pugliese, Francesco Scardi[…]

unicka

I due vengono allora intercettati, e il 26 settembre Esposito chiede a Scardi, che si trova a Candela in provincia di Foggia, di «fotografare dei van» (cioè i due cavalli rapiti) e di «far vedere la data di costruzione dei van»; nel pomeriggio i due si scambiano qualcosa al casello autostradale di Benevento; e subito Esposito telefona a Folli per anticipargli l’invio «dei certificati», in un pacco che il 2 ottobre reca a Lami le foto che provano l’esistenza in vita di Unicka e Vampire Dany quantomeno al 23 settembre, data della prima pagina strappata dalla copia del quotidiano ippico Trotto e Turf . E quando i carabinieri perquisiscono la casa di Scardi, trovano proprio il giornale senza la prima pagina strappata.

unicka UNICKA UNICKA 2 UNICKA unicka