Estratto da www.ilmessaggero.it

NOTA SUL NUOVO RICOVERO DI FEDEZ

Fedez, nuovo malore: il rapper si è sentito male in volo sul suo jet privato ed è stato ricoverato d’urgenza. Fedez era in Puglia dove ieri si sarebbe dovuto esibire a Gallipoli. A comunicare la notizia è il suo staff […]

«Purtroppo […] durante il volo verso Gallipoli, Federico non è stato bene, è stato soccorso da un'ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati. Per questo motivo questa sera non potrà essere presente alla serata prevista al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo con tutti per l'inconveniente».

[…] Fedez era stato ricoverato l'11 luglio e lui stesso aveva sentito il bisogno di spiegare: «[…]Sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna. Dove mi hanno operato per rimuovere il tumore, là dove sono stato ricucito, sono più fragile».

Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre 2023 curò in urgenza Fedez […[ decise di spiegare le condizioni del rapper difendendolo pubblicamente. «Fedez adesso sta bene. E per favore, basta attaccarlo», disse. «Nel suo caso, lo dico con certezza perché lo conosco, i sanguinamenti» di cui ogni tanto soffre «non sono affatto dovuti all'abuso di sostanze come alcol o droga. Mi sento assolutamente di escluderlo», spiegò.

